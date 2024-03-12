«Црвена Звезда» сыграет с «Маккаби Тель-Авив» без трёх игроков, «Олимпиакос» поздравил Лантимоса, чей фильм взял четыре «Оскара».

Скоро будет объявление! В Евролиге вот-вот свяжут своё будущее с Ближним Востоком

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Стало известно, когда Евролига может сделать объявление о сотрудничестве с Дубаем

Евролига Фото: Getty Images

Объявление о начале сотрудничества Дубая и Евролиге может последовать уже в ближайшую среду, 13 марта. Об этом информирует Eurohoops.

Сообщается, что большинство клубов-акционеров выступили с поддержкой нового участника из ближневосточной страны. По сведениям издания, только у двух команд были некоторые возражения. При этом отмечается, что изначально таких клубов было три.

Принимая во внимание поддержку проекта большинством, генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас и президент Деян Бодирога также поддерживают желание Дубая стать частью Евролиги.

Этторе Мессина назвал игрока «Виртуса», которого команда должна задействовать чаще

Этторе Мессина Фото: Roberto Finizio/Getty Images

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина дал комментарий по поводу игры защитника «Виртуса» Марко Белинелли во время недавнего матча их команд в рамках чемпионата Италии.

«Я большой поклонник Марко. Было бы полезно, если бы они использовали его ещё больше», — приводит слова Мессины Sportando.

В матче между «Виртусом» и «Миланом» Белинелли провёл на площадке 18 минут и за это время набрал 17 очков, реализовав пять трёхочковых бросков из семи, совершил два подбора и отдал одну результативную передачу. Сама встреча закончилась со счётом 84:75 в пользу «Виртуса».

«Олимпиакос» поздравил Лантимоса, чей фильм взял 4 «Оскара», и показал фото с Эммой Стоун

Болельщики БК «Олимпиакос» Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Баскетбольный клуб «Олимпиакос» поздравил греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса, чей фильм «Бедные-несчастные» получил четыре премии «Оскар».

Кинолента Лантимоса была отмечена киноакадемиками в следующих номинациях: Лучшая женская роль (Эмма Стоун), Лучшая работа художника-постановщика, Лучшие костюмы и Лучший грим и причёски.

«Олимпиакос» поздравляет великого режиссёра Йоргоса Лантимоса, чей фильм «Бедные-несчастные» добился огромного успеха, получив в общей сложности четыре «Оскара», — говорится в сообщении греческой команды.

Кроме того, пресс-служба «Олимпиакоса» показала фото с Лантимосом и Стоун, которые присутствовали на матче команды с «Монако» в плей-офф Евролиги 2022 года.

Фото: БК «Олимпиакос»

Фото: БК «Олимпиакос»

Фото: БК «Олимпиакос»

«Црвена Звезда» сыграет с «Маккаби Тель-Авив» без трёх игроков

Яннис Сферопулос Фото: Getty Images

«Црвена Звезда» проведёт игру с «Маккаби Тель-Авив» без участия трёх членов команды. Милош Теодосич, Никола Топич и Трэй Томпкинс на данный момент проходят реабилитацию в связи с полученными травмами. Поэтому главный тренер команды Яннис Сферопулос высказался насчёт их отсутствия на площадке.

«Все трое игроков проходят лечение индивидуально, но я не могу сказать, когда конкретно они вернутся. Это зависит от заключения медицинской бригады, которая регулярно следит за ними», — приводит слова Сферопулоса портал Basket News.

Напомним, Никола Топич восстанавливает связки колена, а Милош Теодосич — связки запястья. Трэй Томпкинс, в свою очередь, проходит курс реабилитации колена, из-за травмы которого ему пришлось пропустить предыдущий сезон.