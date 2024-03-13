«Реал» смирился с тем, что Марио Хезонья не будет продлевать контракт с клубом, экс-игрок ЦСКА объяснил, что нужно любой команде для успеха.

Новый европейский турнир? И всё ради того, чтобы составить конкуренцию Евролиге

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Экс-игрок ЦСКА Торнике Шенгелия объяснил, что нужно любой команде для успеха

Торнике Шенгелия Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Грузинский форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия прокомментировал своё выступление в итальянской команде. В неё он перешёл после ЦСКА. Московский клуб Торнике покинул в 2022 году.

«Честно говоря, мне нравится это место. Болонья — идеальный город для игры в баскетбол, а болельщики здесь просто великолепны. «Химия» — это секретный ингредиент, который нужен каждой команде. В составе могут быть талантливые игроки, но если «химия» не работает, тогда, как правило, успех не приходит», — сказал Шенгелия в интервью пресс-службе Евролиги.

В нынешнем сезоне Евролиги Шенгелия к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 14 очков, совершал 5,4 подбора и отдавал 3,5 передачи.

НБА и ФИБА обсуждают создание нового европейского турнира — Sportico

НБА Фото: Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) обсуждают создание нового европейского клубного турнира. Об этом информирует Sportico. За счёт этого, отмечает издание, НБА сможет составить конкуренцию Евролиге.

Также сообщается, что рассматривается возможность международного соревнования с участием команд из Европы и других регионов мира. В феврале НБА стала сотрудничать с инвестиционным банком Raine Group с целью оценки возможностей лиги в Европе.

В настоящий момент НБА зарабатывает в Европе несколько сотен миллионов долларов в год. Отметим, что североамериканская лига регулярно проводит игры за пределами США и Канады с целью повышение интереса к себе.

Бывший игрок ЦСКА Хэкетт высказался ещё об одном экс-армейце — Шенгелии

Торнике Шенгелия Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Главный тренер «Виртуса» Лука Банки поделился мнением о грузинском форварде команды Торнике Шенгелии.

«Торнике оказался в той среде, где он может проявлять себя. Здесь он демонстрирует свои лидерские качества и показывает, каким должен быть современный форвард», — сказал Банки в интервью пресс-службе Евролиги.

Высказался о Шенгелии и ещё один экс-армеец, Дэниэл Хэкетт, который сейчас также выступает за «Виртус».

«Это действительно классный игрок, который любит баскетбол. Защищаться против него крайне непросто, потому что он очень разносторонен», — сказал Хэкетт.

Богданович прокомментировал приход на пост тренера в «Фенербахче» Ясикявичуса

Богдан Богданович Фото: Getty Images

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович высказался насчёт прихода в качестве главного тренера «Фенербахче» Шарунаса Ясикявичуса. Ранее, с 2022 по 2023 год, эту должность занимал Димитрис Итудис. Напомним, Богдан Богданович являлся членом команды «Фенербахче» с 2014 до 2017 год.

«В моей карьере, когда бы ни приходил новый тренер, это всегда шло только на пользу для команды. Я чувствую, что Шарунас также имеет богатый опыт, а «‎Фенербахче» сейчас является второй командой в Евролиге.

Он определённо тренирует по-другому, и мне это нравится, как и его подход. Мне нравится, как они играют. Я думаю, они могут играть быстрее, но в остальном он всё делает правильно», — приводит слова Богдановича портал Basket News.

Marca: «Реал» смирился с тем, что Марио Хезонья не будет продлевать контракт с клубом

Марио Хезонья (слева) Фото: Getty Images

Руководство клуба «Реал» Мадрид приняло тот факт, что их форвард хорват Марио Хезонья не рассматривает возможность продления контракта с командой. Об этом сообщают источники испанского издания Marca.

Контракт Марио Хезоньи истекает в конце сезона-2023/2024. Согласно имеющимся данным, «Реал» присылал два новых контракта Марио, но игрок отклонил оба предложения. Также, по данным источников, причина отказа кроется в недостаточном гонораре, который не устраивает Хезонью. Однако уже известно, что кандидатурой Марио заинтересованы в греческом клубе «Панатинаикос».

Напомним, Марио Хезонья ранее выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Он был игроком «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».