«Летом готов ко многим вещам». Майк Джеймс особо не думает о будущем, интерес — настоящее

Ибака рассказал, кто оказал наибольшее влияние на его переход в «Баварию», Евролига продлила полномочия Бодироги и Мотеюнаса до 2028 года.

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Родни Макгрудер покинул «Олимпию Милан» по личным причинам

Родни Макгрудер Фото: euroleaguebasketball.net

32-летний американский защитник Родни Макгрудер покинул «Олимпию Милан». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Родни Макгрудеру было немедленно предоставлено разрешение вернуться в Соединённые Штаты по личным причинам. Клуб высоко оценил его профессионализм и вклад в развитие команды. «Олимпия Милан» желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в официальном сообщении клуба.

Напомним, Макгрудер присоединился к миланской команде в январе. В семи матчах Евролиги он набирал в среднем 7,6 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

Майк Джеймс высказался о своём будущем

Майк Джеймс Фото: euroleaguebasketball.net

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс ответил на вопрос о своём будущем. Баскетболист в 2024 году становится свободным агентом.

«Я не знаю. На данный момент меня это даже не беспокоит, как бы странно это ни звучало. Я чувствую, что до этого слишком далеко. И чувствую, что у нас есть шанс сделать что-то особенное в этом году. Эта команда росла с прошлого года. То, как мы повзрослели за этот год, просто потрясающе.

Удивительно продолжать играть с людьми, которые знают, чего хотят. Независимо от того, победа это или поражение, эта команда оставалась вместе весь год, несмотря на взлёты и падения и несмотря на всё, что происходило. Я думаю, что мы всё это время были командой, и это, честно говоря, было очень приятно.

Я просто сосредоточен на том, что происходит сейчас. Летом готов ко многим вещам. Но обо всём этом позже», – сказал Джеймс в подкасте URBONUS.

Ибака рассказал, кто оказал наибольшее влияние на его переход в «Баварию»

Серж Ибака Фото: euroleaguebasketball.net

Бывший игрок «Милуоки Бакс» Серж Ибака рассказал, почему в прошлом году решил покинуть НБА и перейти в мюнхенскую «Баварию», которая выступает в Евролиге. Игрок дал понять, что на его переход повлиял главный тренер немецкой команды Пабло Ласо.

«Одной из главных причин моего решения присоединиться к «Баварии» был Пабло Ласо. Знаю Пабло ещё со времен Мадрида, когда приехал играть туда во время локаута в НБА. Я уже знал его как человека, как тренера. Перед разговором с Пабло мой агент рассказал мне о различных вариантах в Евролиге.

Но я пытался сосредоточиться на возвращении в НБА. Я не был уверен и не особо задумывался об игре здесь до звонка Пабло. Я взял трубку и слушал из уважения, которое испытываю к Пабло. Не знаю, умеет ли этот парень разговаривать магическим образом, но он смог изменить моё мнение», — сказал Ибака в подкасте The Crossover.

Евролига продлила полномочия Бодироги и Мотеюнаса до 2028 года

Евролига Фото: Getty Images

Совет директоров ЕКА единогласно принял решение на заседании, состоявшемся в штаб-квартире баскетбольной Евролиги, продлить полномочия Деяна Бодироги на посту президента и Паулюса Мотеюнаса на посту генерального директора до 2028 года.

«Деян Бодирога был назначен президентом баскетбольной Евролиги 14 сентября 2022 года и возобновил свои обязательства перед организацией 15 июня 2023 года. В своей роли президента он сосредоточил внимание на повышении качества соревнований Евролиги на благо клубов, игроков, болельщиков, партнёров и других заинтересованных сторон, одновременно играя ключевую роль в укреплении отношений с более широким баскетбольным сообществом, включая Ассоциацию игроков Евролиги, Совет главных тренеров Евролиги, Союз официальных лиц баскетбольной Евролиги, ФИБА, национальные лиги и другие связанные с баскетболом организации.

Паулюс Мотеюнас стал генеральным директором баскетбольной Евролиги 15 июня 2023 года после успешной карьеры на посту президента «Жальгириса». Мотеюнас сосредоточился на объединении акционеров в рамках планов будущего роста на ключевых рынках в Европе и за её пределами, улучшении игрового опыта на баскетбольных аренах Евролиги, телевидении и цифровых платформах, а также на открытии новых возможностей для расширения базы болельщиков», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Евролиги.