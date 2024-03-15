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Кубок России, баскетбол, Зенит — Уралмаш, Пари НН — МБА: прямая онлайн-трансляция, 15 марта 2024, где смотреть, обзор

Екатеринбург — встречай! Сегодня начнётся «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу. LIVE
Андрей Антсон
Сегодня начнётся «Финал четырёх» Кубка России
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Во второй раз в истории в полуфиналах сыграют четыре команды Единой лиги.

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Сегодня, 15 марта, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу. Первая игра начнётся в 15:00 мск, заключительная — в 17:30. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Пари Нижний Новгород» — МБА и «Зенит» — «Уралмаш».

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