Во второй раз в истории в полуфиналах сыграют четыре команды Единой лиги.

Екатеринбург — встречай! Сегодня начнётся «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу. LIVE

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Сегодня, 15 марта, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу. Первая игра начнётся в 15:00 мск, заключительная — в 17:30. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Пари Нижний Новгород» — МБА и «Зенит» — «Уралмаш».