Кажется, Майк Джеймс намерен остаться в «Монако». Источник назвал его новую зарплату

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«Реал Мадрид» гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги

«Виртус» — «Реал» Фото: euroleaguebasketball.net

Испанский «Реал Мадрид» стал первой командой Евролиги, которая оформила путёвку в плей-офф. 15 марта в гостевом матче с итальянским «Виртусом» «Реал» одержал победу со счётом 89:74, прервал трёхматчевую серию поражений и обеспечил себе место в плей-офф.

Сейчас мадридский клуб является лидером турнирной таблицы, имея в активе 52 очка после 29 игр. «Реал» одержал 26 побед и потерпел шесть поражений.

Впереди в Евролиге ещё пять туров. Следующий, 30-й, пройдёт 19 и 20 марта. Соперником испанцев станет главный андердог чемпионата, берлинская «Альба». Матч пройдёт в Германии. «Виртус» сейчас занимает седьмую строчку в таблице. В следующем туре команда из Болоньи сыграет с литовским «Жальгирисом».

Евролига отложила решение о вступлении арабского клуба

Евролига Фото: Getty Images

Евролига задерживает объявление о вступлении в свой состав клуба из Дубая, которое должно было выйти на днях. Причиной этого называют то, что Лига AБA (Адриатическая лига) отсрочила решение включить Дубай в свой чемпионат.

Акционеры Евролиги хотят, чтобы Дубай выступал в любой региональной лиге, не обязательно конкретно в ней. Однако именно Адриатическая лига является главным кандидатом на включение арабской команды. Теперь этот вопрос будет рассматриваться на заседании руководства организации во вторник, 19 марта.

Главная причина разногласий между клубом и лигой — финансы. Дубай должен заплатить за вступление в лигу € 1,5 млн за сезон. АБА запрашивает больше, но команда не согласна и также рассматривает другие пути.

Вступление Дубая в лигу — особый случай, и из-за увеличение количества команд-участниц не станут притеснять местные клубы, убирая их из соревнований Евролиги.

Источник: «Монако» близок к заключению контракта с Майком Джеймсом на $ 9 млн

Майк Джеймс Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс близок к заключению нового контракта с клубом на $ 9 млн. Об этом сообщает портал Eurohoops. Согласно имеющейся информации, контракт будет рассчитан на следующие три года. Стороны близки к завершению сделки, вопросы остались лишь в «нескольких деталях» договора.

В случае подписания контракта Майк Джеймс получит значительную прибавку к зарплате, размер которой составляет $ 2 млн. Действующий контракт Джеймса заканчивается в этом сезоне.

Напомним, Майк Джеймс выступает за «Монако» с 2021 года. В этом же году Джеймс в составе команды вышел в плей-офф Евролиги. В нынешнем сезоне Майк Джеймс в среднем за игру набирал 19,3 очка, а также делал 5,1 передачи и 4,3 подбора. На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги.

Главный тренер «Эфеса» Миятович объяснил, в чём заключается философия его команды

Томислав Миятович Фото: Seskim Photo/MB Media/Getty Images

Главный тренер «Анадолу Эфес» Томислав Миятович рассказал, в чём заключается философия его команды.

«Как только меня назначили главным тренером, я не хотел вносить много изменений, потому что нашим ребятам просто нужно было работать и играть, нужно было продолжать верить и прогрессировать. У нас отличная команда.

У нас есть игроки, которые являются победителями, знают систему и каждый день доказывают, что хотят побеждать. Наша основная философия и главное, что мы пытаемся донести до наших игроков, — это не забегать вперёд. Думать только о следующей игре. Не думать о 10 играх в будущем, о пяти играх.

Единственное, что мы, баскетболисты, можем контролировать, — это наша сегодняшняя тренировка и следующая игра, к которой мы готовимся. Всё остальное придёт само собой. Мы пытаемся проповедовать, внедрять и продолжать развивать эту систему.

Наши игроки действительно проделали феноменальную работу. Они изо дня в день делают отличную работу», — приводит слова Миятовича портал Basket News.

Джош Небо вновь стал самым ценным игроком тура Евролиги

Джош Небо Фото: Nikola Krstic/MB Media/Getty Images

Американский баскетболист израильской команды «Маккаби Тель-Авив» Джош Небо второй раз за сезон-2023/2024 Евролиги стал самым ценным игроком.

В прошедшем матче, который состоялся 14 марта, с командой «Црвена Звезда» в рамках 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги Джош Небо набрал 33 очка, оформил дабл-дабл из 18 очков, а также сделал 13 подборов и отразил семь из девяти атак на двухочковой дистанции. Игра закончилась победой «Маккаби Тель-Авив» со счётом 84:80.

Ранее в этом же сезоне Джош также становился самым ценным игроком во встрече с «Басконией» в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В среднем за игру Джош Небо набирает 10,5 очка и делает 7,0 подбора.