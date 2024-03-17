Главная интрига — «Нижний Новгород» повторит свой успех? Финал Кубка России. LIVE
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Нижегородцы сразятся с «Зенитом», а «Уралмаш» и МБА сыграют в матче за третье место.
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Сегодня, 17 марта, будет сыграно два матча в рамках «Финала четырёх» Winline Кубка России по баскетболу. Первая игра начнётся в 14:00 мск, заключительная — в 10:30. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Уралмаш» — МБА и «Зенит» — «Пари Нижний Новгород».
Как прошли полуфиналы?
Winline Кубок России . За 3-е место
17 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Winline Кубок России . Финал
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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