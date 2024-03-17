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Зенит vs Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Кубок России, финал, Зенит — Пари НН, Уралмаш — МБА: прямая онлайн-трансляция, 17 марта 2024, где смотреть, обзор

Главная интрига — «Нижний Новгород» повторит свой успех? Финал Кубка России. LIVE
Андрей Антсон
Финал Кубка России по баскетболу. LIVE
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Нижегородцы сразятся с «Зенитом», а «Уралмаш» и МБА сыграют в матче за третье место.

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Сегодня, 17 марта, будет сыграно два матча в рамках «Финала четырёх» Winline Кубка России по баскетболу. Первая игра начнётся в 14:00 мск, заключительная — в 10:30. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Уралмаш» — МБА и «Зенит» — «Пари Нижний Новгород».

Как прошли полуфиналы?
«Пари» идёт ко второму титулу подряд, но противостоять им будет «Зенит»
«Пари» идёт ко второму титулу подряд, но противостоять им будет «Зенит»
Winline Кубок России . За 3-е место
17 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Winline Кубок России . Финал
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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