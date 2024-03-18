Матч от первого лица? В Евролиге к этому постепенно приходят. Красота — да и только

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Тренер «Олимпиакоса» высказался о травме Николы Милутинова

Никола Милутинов Фото: euroleaguebasketball.net

Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов скоро должен вернуться в игру. Главный тренер греческой команды Георгиос Барцокас сказал в телевизионном интервью после матча «Олимпиакос» — «Кардица» в рамках греческой баскетбольной лиги, что Милутинов должен вернуться в строй через две недели.

Сербский игрок получил перелом лодыжки в дерби 15-го тура греческой баскетбольной лиги между афинским «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом». Позже он перенёс хирургическую операцию.

С возвращением Милутинова центральная ось «Олимпиакоса», в которую входят такие игроки, как Мустафа Фалль, Мозес Райт и Филип Петрусев, должна усилиться ещё больше. В наполненном травмами сезоне бывший центровой московского ЦСКА Милутинов набирает в среднем 8,7 очка за игру и делает 5,8 подбора.

Обрадович: Кевин Пантер пропустит две ближайшие игры «Партизана»

Кевин Пантер Фото: euroleaguebasketball.net

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович прокомментировал вынужденное отсутствие в команде форварда Зака Ледея, который сейчас находится в США на похоронах своего отца, и рассказал о временном исключении из состава форварда Кевина Пантера.

Оба игрока не принимали участия в матче национальной лиги, в котором «Партизан» уверенно победил ФМП со счётом 88:57.

«Я узнал об этом буквально три минуты назад. Позвонил ему, чтобы выразить соболезнования. Мы ни о чём больше не говорили. Нет смысла обсуждать что-то в такой момент», — сказал Обрадович о Ледее на послематчевой пресс-конференции.

29-летний Зак Ледей в этом сезоне Евролиги в среднем набирает 10,3 очка, делает 4,4 подбора и 1,6 передачи. Пока неизвестно, когда он вернётся из США в Европу.

Комментируя отсутствие Пантера, Обрадович сказал: «Количество игрового времени зависит от двух факторов: соперника и, главное, поведения игроков на тренировках. Моё решение состоит в том, что Пантера не будет в команде. Он в форме, но отдохнёт перед двумя играми на следующей неделе».

На следующей неделе «Партизан» проведёт два матча Евролиги — с «Басконией» во вторник и с «Реалом» в четверг.

Евролига опробовала нововведение, с помощью которого можно смотреть матч от первого лица

Евролига Фото: Getty Images

В главном клубном континентальном соревновании Европы по баскетболу внедряется технология, с помощью которой можно смотреть баскетбольный матч от первого лица. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях Евролиги.

Видео можно посмотреть на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Ventures SA.

Первым игроком турнира, надевшим облегчённую нательную телекамеру MindFly на игровую форму, стал хорватский центровой мюнхенской «Баварии» Данко Бранкович. В пятницу его команда обыграла «Жальгирис» со счётом 64:58. Благодаря новинке болельщики Евролиги по всему миру получили возможность увидеть игру глазами игрока.

Несмотря на камеру на майке, Бранкович провёл одну из лучших игр в своей карьере. Его индекс эффективности (PIR) составил 14, это четвёртый лучший результат в его первом сезоне в Евролиге. Отмечается, что первые тесты новой технологии начались ещё восемь лет назад, а финальные проводились во время тренировок команд Евролиги.

Центровой «Валенсии» Брэндон Дэвис выбыл из-за травмы после матча Евролиги

Брэндон Дэвис Фото: euroleaguebasketball.net

Центровой испанского баскетбольного клуба «Валенсия» Брэндон Дэвис пропустит ближайшие игры команды, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (88:118), состоявшегося в минувший четверг, 14 марта, 32-летний Дэвис пожаловался на дискомфорт в левой ноге. После диагностики стало известно, что он получил травму икры.

Напомним, в настоящий момент после 29 игр «Валенсия» занимает 11-е место в зачёте Евролиги. Лидером же является мадридский «Реал», следом идут «Барселона» и «Монако».

Следующий матч «Валенсия» проведёт в среду, 20 марта, и встретится с немецкой «Баварией». Ранее стало известно, что НБА и ФИБА обсуждают создание нового европейского турнира — Sportico.