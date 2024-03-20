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Локомотив-Кубань — Парма, Единая лига ВБТ: где смотреть, во сколько начало, анонс, прогноз, 20 марта 2024, кто сыграет

Исход матча решат детали. «Локо» и «Парма» сойдутся в борьбе за место под солнцем
Александр Зотеев
«Локо» и «Парма» сразятся за место под солнцем
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Команды выйдут на паркет краснодарского «Баскет Холла» в среду.

20 марта в Краснодаре в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ местный «Локомотив-Кубань» примет на своём паркете «Парму». Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф, однако продолжают бороться за выгодное положение в турнирной таблице. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

«Локомотив-Кубань» в рамках первого этапа стал самой настоящей грозой команд топ-4. Коллектив Александра Секулича выходил победителем в пяти матчах из шести с представителями «большой четвёрки». Однако на втором этапе дела у краснодарцев идут не лучшим образом: три поражения в четырех встречах и спуск на четвёртое место в турнирной таблицы группы А. Вторая часть регулярки началась с оглушительного поражения от «Зенита» в Санкт-Петербурге с разницей в 39 очков. Затем было домашнее поражение от УНИКСа, победа в гостях над «Енисеем» и проигрыш на своём паркете ЦСКА.

Окаро Уайт (с мячом)

Окаро Уайт (с мячом)

Фото: БК «Локомотив-Кубань»

«Парма» также ударно прошла первую часть сезона, гарантировав себе место в топ-6, которое досрочно даёт право на участие в плей-офф. На втором этапе регулярного чемпионата пермяки выступают лучше «Локо»: команда Евгения Пашутина уже одержала победы над ЦСКА, «Енисеем» и УНИКСом.

Примечателен тот факт, что оба коллектива в своих последних матчах уступили ЦСКА — у пермяков это произошло 16 марта, у кубанцев — 10 числа, что дало им аж на шесть дней подготовки больше. Поражение «Локомотива» было более болезненное, ведь краснодарцы вели в счёте практически на протяжении всего матча, но в концовке игры растеряли преимущество в основное время и проиграли в овертайме. «Парма» уступила армейцам, отставая в счёте по ходу всей встречи.

«Парма» вошла во вкус и будет не против еще раз переиграть команду из топ-4, а у «Локо» свои счёты — пермский коллектив является единственной командой, которую кубанцы ещё не обыгрывали в рамках нынешнего сезона.

«Локомотив-Кубань» — «Парма»

«Локомотив-Кубань» — «Парма»

Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Форвард красно-зеленых Морис Ндур перед матчем сделал акцент на тот, что «Локо» имеет особую потребность в победе, особенно после обидного поражения от ЦСКА.

По его словам, поражение от ЦСКА «было пилюлей, которую непросто проглотить», потому что исход того матча был полностью в руках краснодарцем. Ндур выразил мнение, что теперь в матче против «Пармы» команда чувствует особенно сильную потребность в победе. По мнению баскетболиста, матч будет сложным, так как у пермяков хороший состав и игроки они здорово взаимодействуют. Однако форвард «Локо» уверен, что исход игры будет зависеть только от его команды и от того, насколько хорошо кубанцы будут обороняться и смогут ли сохранить концентрацию до конца встречи.

Любителей баскетбола ожидает сразу несколько интереснейших очных противостояний, в первую очередь — тренерскую. Александр Секулич и Евгений Пашутин уже достаточное количество раз оппонировали друг другу, чтобы досконально изучить. Интересно будет понаблюдать за матчапом лидером команд: Девона Акун-Перселла («Локомотив-Кубань) и Би Джея Джонсона («Парма»). Оба баскетболиста становились MVP разных месяцев и также участвовали в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

В этой встрече нет явного фаворита — каждая команда может выйти из противостояния победителем. В предстоящей игре будут решать детали, и за этим будет очень интересно понаблюдать.

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Локомотив-Кубань»:

  • Джейлен Бэрфорд
  • Андрей Мартюк
  • Дмитрий Узинский
  • Окаро Уайт
  • Девон Акун-Перселл

«Парма»:

  • Би Джей Джонсон
  • Ричард Соломон
  • Айзея Риз
  • Руслан Абдулбасиров
  • Александр Платунов
Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале — «Чёрным по Оранжевому».
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