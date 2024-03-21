«Кубок России стал более престижным турниром». Кириленко доволен нашим баскетболом

Буквально пару дней назад завершился Winline Кубок России. В «Финале четырёх» победу одержал санкт-петербургский «Зенит», который одолел прошлого чемпиона «Пари Нижний Новгород». Настало время подвести итоги розыгрыша и увидеть комментарии от президента Российской федерации баскетбола (РФБ) и известного в прошлом игрока Андрея Кириленко. Сперва напомним, «Финал четырёх Кубка России проходил в Екатеринбурге. Помимо «Зенита» и «Нижнего Новгорода», в турнире принимали участие хозяева паркета в Екатеринбурге — «Уралмаш», а также московский клуб МБА.

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«Зенит» впервые в истории клуба одержал победу в Кубке России. В финальной встрече подопечные Хавьера Паскуаля обыграли «Нижний Новгород» со счётом 64:55. «Уралмаш» же завоевал бронзу турнира, выиграв у МБА со счётом 82:70. При этом в Кубке клубы могут заявлять не больше двух легионеров. Отчего даётся отличный шанс российским баскетболистам проявить себя. Знаменитый в прошлом игрок «Юты Джаз» и действующий президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «Российской газете» рассказал следующее.

Андрей Кириленко президент РФБ «Мне нравится, что играют наши ребята. Мне нравится, что у болельщиков есть возможность узнавать игроков из своей команды. Большинство которых, к слову, являются выходцами из регионов, представленных их клубами. В этом есть большой смысл, потому что многие клубы существуют в том числе благодаря поддержке своих регионов. Да, есть МБА, которая комплектуется только из российских игроков. А есть клубы, где львиную долю нагрузки несут иностранцы. В этом тоже есть свои плюсы, потому что подрастающему поколению есть у кого учиться. Всё идёт своим чередом. Я доволен, что Кубок России стал более престижным турниром, нежели шесть-семь лет назад. Кубок был неким остаточным явлением, не обращавшим на себя особого внимания. А сейчас он всё престижнее и для многих команд становится спасением сезона».

«Зенит» завоевал второй трофей для себя в сезоне. Перед стартом регулярного чемпионата команда с берегов Невы взяла Суперкубок Единой лиги ВТБ. При этом в Кубке России играли значительную роль именно наши игроки — Георгий Жбанов, Андрей Зубков, Сергей Карасёв, Игорь Вольхин, Тимофей Герасимов. Это ещё один шанс всем российским баскетболистам проявить себя. Речь не только о «Зените», а вообще о каждом участнике «Финала четырёх».

Хоть финал Кубка России и получился не настолько зрелищным, так как права на ошибку у команд попросту не было. Однако даже через призму защитного баскетбола любителям игры с оранжевым мячом удалось посмотреть за качественными действиями на паркете. Российский баскетбол продолжает развиваться, и Кубок России — возможность для команд проявить себя. Впереди нас ждёт заключительная часть регулярного чемпионата Единой лиги, а затем — долгожданный плей-офф, в котором команды будут бороться за чемпионство.