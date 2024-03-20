Очередное поражение ЦСКА, а «Локо» впервые в сезоне одолел «Парму»

Сегодня, 20 марта, состоялось три матча в рамках Единой лиги. Две встречи пришлось на группу «А»: «Локомотив-Кубань» — «Парма» и ЦСКА — «Енисей». Группа «Б» порадовала болельщиков игрой между «Пари НН» и «Минском». «Чемпионат» расскажет самое интересное об этих противостояниях в Единой лиге.

«Пари Нижний Новгород» — «Минск»

Хозяева паркета вернулись после «Финала четырёх» Кубка России, где сумели во второй год подряд сразиться за титул, но на этот раз уступили «Зениту». Тем не менее было заметно, как подопечные Зорана Лукича набирают в уровне. Поводом для позитива также стало возвращение после травм Владислава Близнюка и Кендалла Смита. Белорусская команда, в свою очередь, продолжает бороться за первую победу в сезоне.

Поначалу казалось, что матч будет равным — 16:16 после первой четверти. В отличной форме вышел на паркет Зак Смит, набравший девять очков за стартовые 10 минут встречи. Столько же очков набрал во второй четверти уже легионер «Пари» Кендалл Смит. Его атакующая мощь позволила нижегородцам завладеть лидерством — 40:34 к большому перерыву.

«Пари Нижний Новгород» — «Минск» Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

В третьей четверти «Минск» продолжал достойно бороться и даже сумел выиграть отрезок, правда, всего отыграв одно очко. Казалось, что клатч неизбежен, а у белорусов будет шанс добыть первую победу в сезоне.

Но нижегородцы не собирались доводить матч до нервной концовки и уже на первых минутах заключительной десятиминутки смогли оторваться более чем на 10 очков. Примерно это же расстояние «Пари» удалось удержать до финальной сирены. Итоговый счёт — 74:61.

Кендалл Смит провёл фееричный матч после возвращения, набрав 21 очко. Другой возвращенец Близнюк вышел в старте и отметился семью очками и тремя передачами. В составе «Минска» самым результативным игроком оказался Зак Смит. На его счету 21 очко. Также стоит выделить его партнёра по команде Джарреда Огунгбени-Джексона с 17 очками.

Таким образом, «Пари» одержал уже четвёртую победу в последних пяти матчах и стремится к месту в зоне плей-ин.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

«Локомотив-Кубань» — «Парма»

Команды подходили к матчу в не лучшей форме с текущими сериями из двух поражений. Несмотря на историческое доминирование краснодарцев в данном очном противостоянии, в нынешнем сезоне «Парма» оба раза переигрывала «Локо».

Практически весь матч игра была равной с частой сменой лидерства. Максимальное преимущество в первой половине любой из команд доходило лишь до шести очков. К большому перерыву в атаке выделялись Джейлен Бэрфорд (15) и Айзея Риз (12). После смены сторон «Парма» добилась для себя положительной разницы в счёте, которая удерживалась до середины заключительной десятиминутки.

Важнейшим броском встречи отметился Владислав Емченко, который вывел «Локо» вперёд за полторы минуты до конца. Вплоть до последнего владения коллективы не могли набрать ни одного очка, но Риз имел возможность принести пермякам победу на последних секундах. Его трёхочковый был заблокирован тем же Емченко.

Главным фактором победы краснодарцев стало то, что они смогли переиграть гостей в плане подборов: 40-27, в том числе 16 отскоков в нападении. Главным снайпером встречи стал Айзея Риз с 22 очками. В составе «Локо» стоит выделить Джейлена Бэрфорда с 19 очками.

Таким образом, подопечные Александера Секулича смогли впервые в сезоне переиграть «Парму» и укрепить свои позиции в первой четвёрке группы «А».

ЦСКА — «Енисей»

Перед этим матчем казалось, что армейцы снова обрели привычную форму после исторической серии поражений. У «Енисея», напротив, большие проблемы в командной игре начиная с февраля. Матч проходил в Москве, казалось, что фаворит очевиден.

Первая четверть прошла в равном ключе — 19:18 в пользу ЦСКА. Но уже во время второй десятиминутки «Енисей» вышел вперёд. Произошло это благодаря индивидуальным талантам легионеров сибиряков. В этот раз особенно выделялся не только Ксэвьер Ратэн-Мэйс, но и Джеремайя Мартин.

Армейцы смогли совершить обратный рывок во второй половине третьей четверти и даже завоевали минимальное лидерство к концу отрезка — 55:54. А вот заключительную четверть ЦСКА провалил. Не только потому, что москвичи набрали лишь 10 очков, а ещё и потому, что хозяева за все 10 минут смогли попасть лишь один бросок с игры. Произошло это за минуту до финальной сирены. Все остальные очки именитый клуб заработал с линии штрафной.

Воспользовавшись проблемами ЦСКА в атаке, «Енисей» уже к середине десятиминутки оторвался более чем на 10 очков. Никаким кранч-таймом даже и не пахло.

Лучшим снайпером матча стал Джеремайя Мартин с 28 очками. Также стоит выделить его партнёра Ратэн-Мэйса с 21 очком. Лучшим в составе армейцев был Амат М'Бай — 16 очков и четыре подбора.