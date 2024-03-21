Определённо — матч недели! «Зенит» нанесёт визит УНИКСу в Единой лиге — LIVE

Казанцам нужно укреплять лидирующие позиции в таблице.

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Сегодня, 21 марта, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 18:00 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — «Зенит», назначенной на 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 21 марта 2024, четверг. 18:00 МСК Астана Астана Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 21 марта 2024, четверг. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Самара Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 21 марта 2024, четверг. 19:00 МСК УНИКС Казань Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2