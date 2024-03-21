Определённо — матч недели! «Зенит» нанесёт визит УНИКСу в Единой лиге — LIVE
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Казанцам нужно укреплять лидирующие позиции в таблице.
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Сегодня, 21 марта, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 18:00 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — «Зенит», назначенной на 19:00 мск.
Единая лига ВТБ . Группа Б
21 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа Б
21 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа А
21 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа Б
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
Руна
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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