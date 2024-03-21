Чемпион Единой лиги и триумфатор Кубка России. УНИКС и «Зенит» выяснят отношения в Казани

21 марта в Казани в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ действующий чемпион УНИКС примет на своём паркете «Зенит». Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф, однако продолжают бороться за выгодное положение в турнирной таблице. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

История противостояния УНИКСа и «Зенита» в Единой лиге насчитывает 39 матчей. 21 встреча осталась за казанцами, 18 — за петербургским клубом. Помимо этого, в нынешнем сезоне у клубов есть своеобразная связь благодаря игрокам: летом из состава действующего чемпиона в команду Хавьера Паскуаля перешли два важных баскетболиста — Винс Хантер и Георгий Жбанов. В обратном направлении проследовал Дмитрий Кулагин. Если брать более поздние пересечения — то в обоих коллективах играли: Артём Клименко (сейчас «Зенит»); Джален Рейнольдс, Артём Комолов, Иван Лазарев (сейчас все защищают цвета УНИКСа).

Ненад Димитриевич (с мячом) Фото: БК УНИКС

В регулярном чемпионате команда Велимира Перасовича постоянно напоминает, что является действующим чемпионом и показывает, что не намерена сбавлять оборотов. Однако всё же у казанцев бывают осечки. На первом этапе регулярки УНИКС потерпел шесть поражений, причём несколько из них были достаточно неожиданными — от «Самары» и «Руны». В январе у чемпиона было сразу два поражения подряд — от «Енисея» и «Пармы», которые также финишировали в топ-6 по итогам первой части регулярного чемпионата. Однако после этого была серия из семи побед, которая позволила казанцам возглавить турнирную таблицу. В том числе это произошло не без кризиса ЦСКА, который потерпел с начала февраля по начало марта четыре поражения кряду.

В рамках первого этапа команда Хавьера Паскуаля гарантировала себе место в топ-6 и автоматическое попадание в плей-офф, но не одержала ни одной победы во встречах с командами из «большой четвёрки». Однако на втором этапе всё кардинально поменялось: были обыграны «Локомотив-Кубань» и ЦСКА, а в придачу к ним и «Парма» с «Енисеем». Травмированные игроки вернулись в строй, параллельно начал показывать хороший баскетбол черногорский центровой Боян Дублевич, чего от него ждали намного раньше. Сейчас «Зенит» представляется одной из самых сбалансированных команд, практически без слабых мест. Не стоит забывать, что между делом петербуржцы на минувших выходных впервые в своей истории завоевали Кубок России. Это не может не отразиться на команде в положительном ключе, особенно на российских баскетболистах, которые без игроков уровня Евролиги доказали себе, болельщикам и тренеру, что готовы проявлять себя и дальше по сезону.

В этом матче, как и подобает встрече клубов из топ-4, будет несколько противостояний, первое, конечно же, тренерское. Велимир Перасович и Хавьер Паскуаль пересекались уже достаточное количество раз и досконально знают команды друг друга. Нельзя забывать и о противостоянии баскетболистов: Димитриевич — Эртель, Рейнольдс — Хантер и так далее. Что ни фамилия — то великолепный матчап.

«Зенит» идёт на втором этапе без поражений и точно хочет взять реванш за два проигранных матча в рамках первой части регулярного чемпионата. УНИКС же стремится закрепиться на первой строчке в турнирной таблице группа А, а не делить её с ЦСКА.

Предполагаемые стартовые пятёрки

УНИКС

Ненад Димитриевич

Луи Лабери

Маркос Найт

Исмаэль Бако

Владислав Одиноков.

«Зенит»

Томас Эртель

Георгий Жбанов

Кайл Курич

Винс Хантер

Адриен Моэрман.

Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале — «Чёрным по Оранжевому».