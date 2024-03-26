Брат чемпиона НБА стал объектом расследования со стороны лиги. Всё дело в беттинге

Джонтей Портер — младший брат лёгкого форварда «Денвер Наггетс» Майкла Портера, который в прошлом году стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) наряду с сербским центровым Николой Йокичем. Джонтей и Майкл представляли одну школу — Tolton High School и Nathan Hale High School. Во втором случае братья играли под руководство бывшего игрока НБА Брэндона Роя, чья карьера продлилась всего шесть лет из-за частых травм и проблем с коленями.

Так или иначе, Джонтей не был выбран на драфте в 2019 году, в то время его брат годом ранее под 14-м номером ушёл в «Денвер», за который он выступает по сей день. Джонтей в сезоне-2020/2021 попробовал свои силы в «Мемфис Гриззлиз», выступая также за фарм-клуб в Лиге развития НБА. В сезоне-2022/2023 «большой» стал игроком системы «Милуоки Бакс», а затем — «Детройт Пистонс». Сейчас 24-летний Джонтей играет за «Торонто Рэпторс» в рамках двустороннего контракта.

Майкл Портер (слева) и Джонтей Портер (справа), 2018 год Фото: Andy Lyons/Getty Images

И весьма неожиданные вести поступили. Как сообщают сразу несколько журналистов, среди которых известные Эдриан Войнаровски и Брайант Уиндхорст, в своём материале на ESPN, Джонтей находится под следствием НБА «из-за многочисленных нарушений со ставками» за последние несколько месяцев. Речь идёт о ставках на Портера в играх от 27 января и 21 марта — с «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз». Например, утверждается, что в матче с «Клипперс» возрос интерес к ставкам на индивидуальный тотал меньше — 5,5 очка, 4,5 подбора и 1,5 передачи.Также был показатель «тотал больше/меньше трёхочковых» Портера, который составил 0,5.

Джонтей во время встречи с «парусниками» провёл на площадке всего четыре минуты перед тем, как покинуть паркет из-за того, что, по словам представителей «Торонто», был рецидив травмы глаза, которую он получил четырьмя днями ранее в игре против «Мемфиса». Как итог, за эти четыре минуты «большой» набрал лишь три подбора и одну результативную передачу, не попав при этом с трёхочковой дистанции при трёх попытках. Получается, тотал меньше сработал в этом случае. На следующий день букмекер DraftKings рассказал — тотал меньше на «трёшки» Портера стал самым крупным выигрышем для беттеров в рамках минувшего игрового дня. Два дня спустя Джонтей провёл на паркете 19 минут и набрал 12 очков при семи подборах и трёх передачах.

Против «Сакраменто» Портер, в свою очередь, отыграл около трёх минут из-за болезни. За этот период бигмен совершил одну попытку с игры и собрал два подбора. В букмекерских конторах показатель «больше/меньше» был установлен на уровне около 7,5 очка и 5,5 подбора. После чего всё те же ребята из DraftKings поведали — игроки неплохо заработали, делая ставки на Портера в этот день. В последних играх «Рэпторс» против «Оклахома-Сити Тандер» (23 марта) и «Бруклин Нетс» (26 марта) баскетболист не принимал участия по личным причинам.

Игрокам НБА, как и всем сотрудникам лиги, запрещено делать ставки на любые события лиги, включая специальные ставки. В случае нарушения этого условия предусмотрены штрафы, временное отстранение, а также возможное расторжение контрактов. У каждого клуба НБА есть специальный персонал, который как раз и отслеживает все беттинговые аномалии. Отметим, что по контракту Джонтею в нынешнем сезоне полагаются $ 415 000, тем временем его брату Майклу — $ 33,386 млн.