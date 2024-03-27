«Лейкерс» лучше без Леброна? Отсутствие Короля делает из игроков звёзд

39-летний Леброн Джеймс является самым возрастным игроком НБА, но это не мешает ему оставаться таким же великолепным баскетболистом, каким он был на протяжении всей своей карьеры. Последний матч регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» Король пропустил из-за травмы голеностопа. До начала игры в «Лос-Анджелес Лейкерс» не верили ни букмекеры, ни большинство любителей баскетбола. Однако что произошло в самом матче?

Мало того, что Леброн не принимал участия в матче, так «Лейкерс» играли на площадке противника. Со старта «Милуоки» контролировал ход игры и вёл с разницей в 16 очков уже по итогам первой четверти. Дело шло к уверенной победе «оленей», но несколько парней из Лос-Анджелеса во главе с Остином Ривзом были явно против такого положения дел.

Остаётся восемь минут игрового времени в матче, а «Лейкерс» «горят» 19 очков — 75:94. Казалось бы, всё… Но «озёрники» проявили характер и сумели перевести встречу в овертайм, разгромив «оленей» в четвёртой четверти со счётом 27:13. Матч перетёк в овертайм, и одним дело не ограничилось, так как никто не хотел отдавать такую игру. Во втором овертайме команды тоже шли вровень — вплоть до трёхочкового броска Ривза, который, можно сказать, и принёс победу «Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн веселился на скамейке, когда команда добивалась такого непростого успеха, а Ривз, Энтони Дэвис и Д’Анджело Расселл вновь принесли «Лейкерс» победу без Короля в составе. Это уже шестая победа «озёрников» в сезоне, когда Леброн по каким-либо причинам пропускал встречу. При этом были обыграны «Бостон» (114:105) — лидер Восточной конференции и дважды «Милуоки» (123:122 и 128:124 2ОТ) — второе место Востока. Всего «Лейкерс» имеют баланс 6-4 в матчах без Джеймса — 60% побед. С ним же в составе «озëрники» выиграли 55% матчей.

Все без исключения включаются на максимум, когда Леброна нет на площадке. Причём происходит это далеко не в первый раз. Хоть в матче с «Милуоки» «Лейкерс» и выдали ужасную реализацию с игры — 38,9%, но всё равно на морально-волевых вытащили сложнейший матч. Команда показывает характер, а главное — баскетболисты демонстрируют, что и без Джеймса могут решать исход матчей.

Энтони Дэвис чемпион НБА, девятикратный участник Матча всех звёзд «Преимущество в 20 очков в нынешней НБА сейчас — ничто, из-за того как в лиге обстоят дела с нападением, оно настолько мощное, что вы можете довольно быстро отыграться».

В этом матче с «оленями» включился Ривз, оформивший второй за карьеру трипл-дабл — 29 очков, 14 подборов и 10 передач и присоединившийся к Леброну, став вторым игроком «Лейкерс» в XXI веке, кому удавалось набрать такие цифры меньше чем с двумя потерями. А вот в предыдущей встрече с «Милуоки» сиял Расселл, на счету которого были 44 очка и победный бросок.

В общем, «Лейкерс» и без Леброна представляют собой грозную силу, с которой точно нужно считаться. Команда под руководством Дарвина Хэма победила в четырёх матчах кряду, а за последние 10 игр проиграла лишь три раза. «Озёрники» находятся в выездном турне, по ходу которого им предстоит встретиться с «Мемфисом», «Индианой», «Бруклином», «Торонто» и «Вашингтоном». «Лейкерс» точно под силу добыть три-четыре победы в этих матчах, а то и выиграть все с настолько серьёзной силой воли.

До шестого места в Западной конференции «Лейкерс» отделяют две победы. Сумеют ли «озёрники» напрямую попасть в плей-офф или же команде, как и в прошлом сезоне, предстоит пробиваться туда через плей-ин? Увидим совсем скоро, но становится страшно за соперников по Западной конференции — «Лейкерс» набирают обороты под конец регулярного чемпионата.

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