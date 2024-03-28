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«Зенит» — 4-й, а ЦСКА — 2-й. Кто одержит победу в битве Паскуаля и Райковича? LIVE

Сегодня, 28 марта, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 18:00 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Зенит», которая стартует в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 28 марта 2024, четверг. 18:00 МСК Самара Самара Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 28 марта 2024, четверг. 18:30 МСК Автодор Саратов Не начался МБА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК Руна Москва Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

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