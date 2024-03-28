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ЦСКА — Зенит, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 28 марта 2024: обзор матча, где смотреть, во сколько начало

«Зенит» — 4-й, а ЦСКА — 2-й. Кто одержит победу в битве Паскуаля и Райковича? LIVE
Андрей Антсон
Кто одержит победу в битве Паскуаля и Райковича?
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Сегодня, 28 марта, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 18:00 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Зенит», которая стартует в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Группа Б
28 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самара
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа Б
28 марта 2024, четверг. 18:30 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа Б
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Руна
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа А
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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