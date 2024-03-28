«Зенит» — 4-й, а ЦСКА — 2-й. Кто одержит победу в битве Паскуаля и Райковича? LIVE
Поделиться
Вечер в Москве обещает быть интересным!
Сегодня, 28 марта, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 18:00 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Зенит», которая стартует в 20:00 мск.
Единая лига ВТБ . Группа Б
28 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самара
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа Б
28 марта 2024, четверг. 18:30 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа Б
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Руна
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа А
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
- 28 марта 2024
-
05:56
-
05:44
-
05:29
-
04:46
-
04:45
-
04:29
-
04:17
-
03:12
-
02:59
-
02:35
-
00:45
-
00:13
- 27 марта 2024
-
23:18
-
22:52
-
22:06
-
21:01
-
21:00
-
20:45
-
20:28
-
19:22
-
18:56
-
18:16
-
17:26
-
16:47
-
16:39
-
15:44
-
14:59
-
14:50
-
14:39
-
13:58
-
13:55
-
13:28
-
12:54
-
12:52
-
12:44