УНИКС продолжает лидировать в таблице, а «Парма» рассчитывает заскочить в топ-3.

Пермяки попробуют свои силы против действующих чемпионов Единой лиги! Игровой день — LIVE

Сегодня, 30 марта, будет сыгран в общей сложности один матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — «Парма», которая стартует в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 30 марта 2024, суббота. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался Парма Пермский край Кто победит в основное время? П1 X П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.