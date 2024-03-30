Пермяки попробуют свои силы против действующих чемпионов Единой лиги! Игровой день — LIVE
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УНИКС продолжает лидировать в таблице, а «Парма» рассчитывает заскочить в топ-3.
Сегодня, 30 марта, будет сыгран в общей сложности один матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — «Парма», которая стартует в 18:00 мск.
Единая лига ВТБ . Группа А
30 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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