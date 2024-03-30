«Самая русская команда» бьётся за плей-офф. У МБА пять побед подряд в Единой лиге

Остаётся две недели до окончания регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Если команды группы А уже досрочно гарантировали себе участие в плей-офф и решают лишь итоговое положение в турнирной таблице, то клубы из второй восьмёрки чемпионата продолжают биться за оставшиеся две путёвки в постсезон.

На два вакантных места в данный момент претендуют семь команд, и одна из них — МБА. Коллектив Василия Карасёва в марте показывает хороший баскетбол и имеет серию из пяти побед — самую длинную среди всех команд Единой лиги. Благодаря этому столичная команда ворвалась в зону плей-ин и стремится принять участие в мини-турнире. «Чемпионат» подготовил материал о московской команде и её перспективах.

Даниил Касаткин Фото: БК «Уралмаш»

Баскетбольный клуб МБА пополнил состав участников Единой лиги в 2022 году и сразу же очаровал многих болельщиков. Дебютант задал высокую планку и в первом же сезоне попал в топ-6 по итогам первого этапа регулярного чемпионата, досрочно гарантировав участие в плей-офф. В первом раунде постсезона столичный коллектив даже взял у «Зенита» в Санкт-Петербурге первую игру серии, но затем уступил в трёх последующих.

Безусловно, один из главных факторов, который привлекает в команде всю баскетбольную общественность — принципиальный отказ от легионеров. Абсолютно все игроки МБА имеют гражданство РФ. Генеральный директор команды Игорь Кочарян признавался, что по ходу прошлого сезона были предложения по иностранцам. Особенно в тот момент, когда пошли травмы. С разной периодичностью агенты задавали вопросы с намёком на подписание легионера, но команда перетерпела непростой этап и до сих пор доверяет только российским баскетболистам.

Эта же позиция клуба осталась неизменной и в межсезонье: были сделаны точечные подписания в лице Евгения Минченко, Максима Барашкова, Глеба Шейко и Владислава Трушкина. Все, естественно, с российским паспортом.

Второй сезон в Единой лиге для МБА не обходится без трудностей. Если в прошлом чемпионате у клуба многое получалось, порой даже вопреки, то уже сейчас такого фарта нет. Также москвичей не обошла и череда травм ключевых баскетболистов по ходу сезона, что, конечно, не могло не повлиять на результат. У команды были периоды, когда серия поражений насчитывала восемь матчей, затем был стрик из пяти встреч без побед.

Василий Карасёв Фото: ПБК МБА

Ещё месяц назад казалось, что шансы на попадание в плей-ин стремятся к нулю, но в марте всё кардинально изменилось. Команда Карасёва показывает приятный и, самое главное, эффективный баскетбол. Как итог — пять побед подряд и четвёртое место в турнирной таблице группы Б, которое позволит сыграть в плей-ин. В этой серии были обыграны «Минск», «Уралмаш», «Руна», «Астана» и «Автодор». При этом нельзя в успехах команды выделить одного-двух игроков — пользу приносят абсолютно все, и невозможно предугадать, какой игрок выстрелит в предстоящем матче. Это своего рода фишка команды, которая держит в тонусе соперников МБА. В одной игре львиную долю очков приносят Александр Хоменко и Даниил Касаткин, в другой — Андрей Лопатин и Евгений Воронов. Параллельно неким катализатором могут стать Евгений Минченко и Максим Барашков. На самом деле это условности, так как абсолютно все игроки влияют на результат команды.

Впереди важнейшие матчи с «Пари НН», «Самарой», «Руной», «Астаной» и «Минском». Вся прелесть концовки сезона заключается в том, что любая команда может выйти из противостояния победителем, МБА не исключение. Банда Карасёва точно даст бой всем соперникам и вполне может побороться за выход в плей-офф. Но для этого сначала нужно оказаться в плей-ин, и на это у москвичей хорошие шансы.

«Чёрным по Оранжевому». Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале —

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