В погоне за УНИКСом. ЦСКА и «Локо» зарубятся в Москве в центральном матче Единой лиги

В понедельник в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет на своём паркете краснодарский «Локомотив-Кубань». Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф, однако продолжают бороться за выгодное положение в турнирной таблице. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

ЦСКА — «Локомотив» Фото: Единая лига ВТБ

Если суммировать матчи со всех турниров, то команды между собой в общей сложности провели 87 матчей, в 70 из которых ЦСКА выходил победителем.

В рамках регулярного чемпионата нынешнего сезона москвичи и краснодарцы встречались три раза — два матча остались за «Локо». В последней игре, которая прошла 10 марта в Краснодаре, также всё шло к тому, что кубанцы заберут игру: за четыре с небольшим минуты до конца четвёртой четверти у команды Александра Секулича было преимущество в девять очков, но две быстрые «трёхи» от ветерана Никиты Курбанова вернули армейцев в игру. По итогу ЦСКА сравнял счёт и перевёл матч в овертайм, в котором дожал кубанцев. Если бы красно-синие уступили в той встрече, то их серия без побед увеличилась бы до пяти матчей.

ЦСКА продолжает играть без своего лидера Каспера Уэйра, который восстанавливается после операции. Новичок Оливье Хэнлан ещё осваивается в новой для себя лиге и пока, очевидно, не показывает той игры, на которую рассчитывали в московском клубе. Да, были вспышки с «Пармой» (22 очка) и «Зенитом» (15 очков), но о какой-то стабильности пока речи не идёт. Сейчас у ЦСКА два поражения подряд, но именно в матче с «Локо» армейцы прервали свою прошлую серию неудач. В предстоящем матче преимущество красно-синих в том, что они сыграют при своих болельщиках, которые точно будут гнать их вперёд.

У «Локомотива» дела на втором этапе регулярного чемпионата идут лучше. Хотя всё начиналось не очень — разгромное поражение от «Зенита» с разницей в 39 очков, а затем проигрыш УНИКСу. Однако потом красно-зелёные победили в трёх из четырёх матчей (поражение было как раз в краснодарской игре с ЦСКА) — были обыграны «Енисей», «Парма» и УНИКС. Уже после матча с армейцами за кубанцев дебютировал американский защитник Патрик Миллер, поэтому он будет чем-то новым для ЦСКА в предстоящей игре.

ЦСКА — «Локомотив» Фото: Единая лига ВТБ

Лидер «Локо» Девон Акун-Пёрселл перед матчем с армейцами заявил клубной пресс-службе, что команда должна чётко выполнить план на игру и сохранить заряд от встречи с УНИКСом, чтобы продолжить вырабатывать привычку побеждать. Он отметил, что в нынешней части сезона важно всё: каждый матч, каждое владение, «то, что ты ешь, то, когда ложишься спать». Форвард выразил надежду, что «Локо» будет хорошо готов и стабилен — как в матчах с ЦСКА, так и во всех остальных играх.

У «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата осталось четыре матча, у ЦСКА — три. Армейцы отстают от лидирующего УНИКСа на одну победу, краснодарцы — на три. Поэтому, несмотря на то что и ЦСКА, и «Локо» гарантировали себе участие в плей-офф, каждый коллектив намерен улучшить своё положение дел в турнирной таблице, которое будет влиять на расклад сил в постсезоне. Когда между собой играют команды из топ-4, это всегда может стать репетицией потенциальной финальной серии Единой лиги ВТБ. Такие встречи пропускать точно нельзя.

«Чёрным по Оранжевому». Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале —

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