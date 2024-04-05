Вечерняя Единая лига! В Санкт-Петербурге сразятся «Зенит» и казанский УНИКС — LIVE
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Закрепятся ли гости на первом месте в турнирной таблице?
Сегодня, 5 апреля, будет сыгран один матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — УНИКС, которая стартует в 19:30 мск.
Единая лига ВТБ . Группа А
05 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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