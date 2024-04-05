Закрепятся ли гости на первом месте в турнирной таблице?

Вечерняя Единая лига! В Санкт-Петербурге сразятся «Зенит» и казанский УНИКС — LIVE

Сегодня, 5 апреля, будет сыгран один матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — УНИКС, которая стартует в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 05 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

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