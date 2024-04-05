35-летний Коби Брайант и контракт на $ 48 млн. Насколько это было осмысленно?

Решение «Лейкерс» было не понято многими в 2013 году, но сейчас не вызывает вопросов.

В мире профессионального спорта, где каждое движение, каждый выбор и каждый контракт находятся под микроскопом, Коби Брайант, одна из самых ярких звёзд НБА, оказался в центре внимания в 2013 году. После того как «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о подписании с ним двухлетнего контракта на сумму в $ 48,5 млн, многие фанаты и аналитики задались вопросом: было ли это разумное вложение средств?

На тот момент Брайант восстанавливался после серьёзной травмы ахилла, которая могла поставить под угрозу его будущее в спорте. Несмотря на свой возраст (35 лет на момент подписания контракта) и потенциальные риски, связанные со здоровьем, «Лейкерс» приняли решение инвестировать в свою звезду, что вызвало неоднозначную реакцию.

Митч Капчак — генменеджер «Лейкерс» в 2013 году Фото: Wally Skalij/Getty Images

Критики утверждали, что такой объём финансирования игрока с неопределённым будущим может ограничить возможности команды по укреплению состава через приобретение новых талантов. Однако Коби Брайант не оставил эти обвинения без ответа. С характерной для себя уверенностью и решимостью он защищал свой контракт, указывая на свой вклад в команду и лигу в целом.

«У большинства игроков в этой лиге нет такой возможности. Они попадают в затруднительное положение — возможно, специально созданное командами — чтобы заставить их получать меньше денег. Тем временем стоимость их франшиз растёт за счёт якобы бескорыстных игроков. Это самая нелепая вещь, что я слышал», — отвечал Брайант критикам.

Коби видел несправедливость в том, как владельцы франшиз получают сотни миллионов долларов, оставляя звёздам, генераторам этих доходов, лишь незначительную долю. Своим примером Коби хотел показать, что бывает по-другому.

Дуэйн Уэйд и Коби Брайант Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Коби был точно в чём-то прав. Для примера можно привести Дуэйна Уэйда, который на протяжении большей части своей карьеры в «Майами» соглашался на уменьшенный контракт ради командных целей. Руководители «Хит» обещали, что потом ему все эти деньги вернут, в будущих контрактах. Этого не произошло, и Уэйд даже покинул свою родную организацию на несколько лет.

Это пример противостояния двух управленческих подходов. Одни, как «Майами», действуют утилитарно, стремясь к наибольшей эффективности, чтобы обеспечить себе наилучшие шансы на успех. «Лейкерс» же обращают внимание на свою репутацию и человеческий фактор. Они понимали, что выдача такого контракта Коби, по сути, лишает их возможности перестроить команду и побороться за чемпионство. Но смысл в этом решении был другой.

Для «Лейкерс», ориентированных на звёздный состав, построение команды через драфт не представляет интереса. Голливуд требует шоу, поэтому семья Бассов всегда ищет возможность пригласить статусного игрока. И у них это зачастую получается, потому что сами баскетболисты стремятся в Лос-Анджелес. Хотя климат, известность и популярность важны, существует и ещё один ключевой фактор.

Джинни и Джерри Бассы Фото: M. Phillips/WireImage

Звёзды НБА видят, как «Лейкерс» крайне уважительно относится к своим звёздам, превозносит их до небес, делает их героями и совершенно не осторожничает с крупными контрактами. Когда «Лос-Анджелес» выдал такой Коби — это было лишь очередное подтверждение репутации.

Возвращение Коби на площадку после травмы не было лёгким. Его игра изменилась — как и его роль в команде. Однако его лидерство, опыт и воля к победе продолжали оказывать влияние на «Лейкерс». Подписание контракта стало не только финансовым решением, но и заявлением о ценностях и приоритетах организации.

Калифорнийская организация также обеспечила себе шоу, которое останется в анналах истории НБА, — прощальный тур Коби. «Лейкерс» не могли обменять Коби или дать ему уйти свободным агентом, лишившись подобного события. Даже в 2024 году мы продолжаем вспоминать сезон-2015/2016, последнюю игру Коби и его прощание с коллегами и аренами — это было поистине великолепно! Было бы очень жаль, если бы у Коби этого не было или, не дай бог, прошло в другой команде.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в 2015 году Фото: Keith Birmingham/Getty Images

После травмы Коби перестал входить в число лучших баскетболистов лиги. Сегодня тот состав «Лейкерс» чаще всего вспоминается как мем, а не как конкурентоспособная команда. Но нужно понимать, что у подписания Брайанта были и экономические причины.

В том самом 2013 году продажи баскетбольных джерси Коби всё ещё входили в топ-3 среди всех игроков лиги. Само присутствие Коби, вне зависимости от результатов и уровня команды, помогало собирать аншлаги в «Стэйплс-центре». Что уж говорить о том, сколько денег принёс сам прощальный тур! Репортёр «Лейкерс» наглядно это продемонстрировал в своей заметке.

«В те дни, когда Коби анонсировал свой прощальный тур, продажи билетов на игры «Лейкерс» возросли на 85%. Это касается и домашних, и гостевых игр. Несмотря на ужасные результаты, «Лос-Анджелес» остаётся второй командой лиги по продажам отдельных игр на League Pass, за каждую из которых зрители отдают по $ 7», — написал Кёрт Хелин в 2015 году.

Коби Брайант во время своего прощального тура Фото: Ezra Shaw/Getty Images

С годами становится всё больше понятно, что решение «Лейкерс» было максимально осмысленным. Франшиза смогла поблагодарить собственную легенду за пять чемпионств и подтвердить репутацию лучшего места для привлечения суперзвёзд. У такого контракта были и рациональные причины, основанные на экономическом факторе. Ежегодный доход «Лейкерс» постоянно рос, пока Коби был в команде. В 2001 году он составлял $ 152 млн, а в 2016 — уже $ 333 млн.

Есть множество аргументов, по которым можно критиковать такой подход семьи Бассов. Он не самый эффективный и рациональный и сулит большие риски. Кто знает, что будет с командой через несколько лет, когда Леброн Джеймс завершит карьеру, а Энтони Дэвис постареет. Команда отдала множество своих драфт-пиков, чтобы ублажить своих звёзд в плане комплектования состава.

Но даже если «озёрников» будет ждать несколько лет уныния, то не сомневайтесь, что совсем скоро туда придут новые звёзды, которые годами наблюдали за политикой руководства, понимая, что переход в «Лейкерс» будет для них лучшим решением.