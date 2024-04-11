«Чемпионат» и Единая лига ВТБ совместно выберут лучшего молодого игрока сезона

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ подходит к концу, а это значит, что совсем скоро станут известны обладатели индивидуальных наград. Единая лига и «Чемпионат» совместно выберут лучшего молодого игрока сезона-2023/2024.

Приз в номинации «Лучший молодой игрок» вручается с сезона-2012/2013. Первым обладателем награды стал Сергей Карасёв, выступавший тогда за «Триумф». После этого лучшими молодыми игроками становились защитник «Триумфа» Дмитрий Кулагин и Эдгарас Улановас из «Нептунаса» (оба — в сезоне 2013/2014), форвард ВЭФ Янис Тимма (2014/2015), центровой «Автодора» Артём Клименко (2015/2016), Иван Ухов из «Пармы» (2016/2017), игрок «Калева» Айзея Бриско (2017/2018). В сезонах 2018/2019 и 2020/2021 лучшим молодым игроком становился Никита Михайловский из «Автодора». В последние два сезона награду брал центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк.

Представляем игроков, которые будут бороться за эту награду. Критерий отбора — баскетболист не должен быть старше 23 лет (2001 года рождения и младше).

Даниил Коско, 20 лет («Минск»)

Даниил Коско Фото: Пресс-служба БК «Минск»

32 матча (23 — в старте), 22.27 минуты, 7,2 очка, 3,4 подбора, 1,3 передачи, 6,2 эффективность в среднем за игру

Белорусский игрок, которому лишь месяц назад исполнилось 20 лет, продолжает прогрессировать в профессиональном баскетболе. Он начинал карьеру в команде Республиканского училища олимпийского резерва РУОР) города Минск, после чего присоединился к системе БК «Минск». Коско признавался лучшим молодым игроком в Кубке и чемпионате Беларуси сезона-2022/2023. Также баскетболист привлекался в состав сборных Беларуси U16 и U20. В 2021 году получил бронзовую медаль Кубка Мира 3х3 в команде U18, а сейчас является игроком взрослой сборной Беларуси.

Уже в прошлом сезоне Коско стал игроком стартового состава «Минска» и проводил на площадке почти 20 минут. В нынешнем чемпионате ситуация только лучше — Даниил получает на четыре минуты больше, а ключевые статистические показатели увеличились практически в два раза. В этой регулярке его лучший матч был с ЦСКА в Москве — в нём Коско набрал 22 очка, собрал четыре подбора и сделал два перехвата.

Александр Чадов, 22 года («Пари НН»)

Александр Чадов Фото: Пресс-служба БК «Пари НН»

33 матча (20 — в старте), 17.32 минуты, 6,3 очка, 3,2 подбора, 5,9 эффективность в среднем за игру

Александр попал в систему «Нижнего Новгорода» восемь лет назад. В сезоне-2018/2019 Чадов присоединился к молодёжной команде ЦСКА для участия в розыгрыше Евролиги среди команд U18, проходившем в литовском Каунасе. Вместе с армейцами он занял пятое место. В 2019 году баскетболист подписал долгосрочный контракт с «НН» и дебютировал за основную команду. В 2023 году Чадов выиграл с нижегородцами Кубок России, а также дебютировал за основную национальную команду.

На протяжении долгого времени ротацию «Пари НН» невозможно представить без Александра, он является важнейшей частью передней линии у Зорана Лукича. Несмотря на достаточно юный возраст, кажется, что Чадов всегда был в «Нижнем». В нынешнем розыгрыше его лучший матч пришёлся на встречу с «Руной», в которой он набрал 18 очков, собрал семь подборов и сделал три блок-шота.

Антон Карданахишвили, 22 года (ЦСКА)

Антон Карданахишвили Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

27 матчей (0 — в старте), 8.45 минуты, 2,4 очка, 1,1 подбора, 1,4 передачи, 3,2 эффективность в среднем за игру

Молодой баскетболист прошёл системы «Глории» и МБА, а в 2018 году присоединился к ЦСКА. В 2019 году участвовал в Евролиге U18. В сезоне-2020/2021 играл в Суперлиге за ЦСКА-2, а также стал чемпионом молодёжной Единой лиги ВТБ. Летом 2021 года был включён в расширенный состав сборной России для подготовки к олимпийскому квалификационному турниру. После товарищеских матчей с Литвой и Доминиканской Республикой оказался в заявке на турнир в Сплите. В предварительном раунде квалификации провёл два матча — с Мексикой и Германией.

В сезоне-2021/2022 Антон сыграл 17 матчей в Единой лиге в составе «Нижнего Новгорода». В следующем сезоне он защищал цвета «Самары». В обоих случаях это была аренда — Карданахишвили продолжал оставаться игроком ЦСКА. В нынешнем розыгрыше армейский клуб решил не отправлять молодого игрока в другую команду и оставил его в расположении основы. Его лучший матч был с МБА, в котором он набрал 10 очков, сделал три подбора и отдал четыре передачи.

Кирилл Елатонцев, 21 год («Локомотив-Кубань»)

Кирилл Елатонцев Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

33 матча (2 — в старте), 16.17 минуты, 6,3 очка, 3,4 подбора, 9,2 эффективность в среднем за игру

Кирилл находится в системе краснодарской команды с 2016 года. В составе молодёжки в 2021 году был признан самым ценным игроком регулярного сезона, а в 2023 году стал самым ценным игроком «Финала четырёх» и чемпионом молодёжной Лиги ВТБ. Помимо этого, в 2021 году Елатонцев в составе юношеской сборной России U20 принял участие в Еврочелленджере. В январе 2023 года впервые принял участие в просмотровом сборе сборной России.

Елатонцев привлекался к основному составу «Локо» с сезона-2020/2021, но полноценно закрепился в нём в прошлом чемпионате, дойдя с командой до финала. В нынешнем розыгрыше главный тренер краснодарцев Александр Секулич вознаградил Кирилла за прогресс, увеличив его игровые минуты. Как итог — лучший отрезок в карьере в Единой лиге. Лучший матч в сезоне-2023/2024 Кирилл провёл с «Пари НН» — 17 очков и четыре подбора. Также не стоит забывать, что в последние два сезона обладателем награды лучшему молодому игроку становился представитель «Локомотива-Кубань» — Андрей Мартюк. Кто знает, может, Елатонцев пойдёт по его стопам.

Данила Походяев, 23 года («Руна»)

Данила Походяев Фото: Пресс-служба ПБК «Руна»

37 матчей (14 — в старте), 20.12 минуты, 6,5 очка, 3,4 подбора, 0,6 передачи, 6,0 эффективность в среднем за игру

Воспитанник барнаульского баскетбола попал в систему ЦСКА в 2017 году. Тогда же он выступал за кадетскую сборную России U16 на чемпионате Европы. В составе «ЦСКА-Юниор» дважды становился чемпионом молодёжной Единой лиги — в 2018 и 2021 годах. Тогда же он дебютировал за сборную России. После этого играл в Суперлиге — за «Темп-СУМЗ», а затем пошёл на повышение в «Парму». Летом 2023 года он присоединился к московской «Руне». Походяев является важнейшим звеном «викингов», прежде всего по части трёхочковых бросков. Он прекрасно влился в команду Единой лиги, а главный тренер Эртугрул Эрдоган доверяет ему наравне с более опытными баскетболистами. В этом сезоне Данила провёл лучший матч с «Зенитом», в котором набрал 22 очка, сделал четыре подбора и совершил два перехвата.

Самсон Руженцев, 22 года (ЦСКА)

Самсон Руженцев Фото: Пресс-служба ПБК ЦСКА

32 матча (9 — в старте), 14.48 минуты, 6,7 очка, 3,0 подбора, 0,8 передачи, 7,7 эффективность в среднем за игру

В 15 лет переехал в США, где выступал за школу Hamilton Heights, после этого провёл один сезон в составе Florida Gators. Ради игровой практики вернулся в Европу, подписал контракт с сербской «Мегой». С сезона-2022/2023 выступает за основной состав ЦСКА. В первом же сезоне он попал на Матч всех звёзд Единой лиги и выиграл конкурс по броскам сверху.

В 2019 году Руженцев был вызван в юношескую сборную России U18 для участия в чемпионате Европы, по итогам которого национальная команда заняла шестое место. В июне 2023 года дебютировал за основную сборную России в товарищеском матче со сборной Беларуси. После ухода лидеров в межсезонье молодой баскетболист укрепил свои позиции в ЦСКА. Эмил Райкович дал ему бóльшую свободу действий, а также увеличил игровое время. В сезоне-2023/2024 Руженцев провёл лучший матч с МБА, в котором оформил дабл-дабл — 21 очко + 12 подборов.

Михаил Беленицкий, 21 год («Пари НН»/УНИКС)

Михаил Беленицкий Фото: Пресс-служба БК «Зенит»

31 матч (20 — в старте), 18.37 минуты, 4,8 очка, 3,2 подбора, 5,2 эффективность в среднем за игру

Беленицкий является воспитанником московской школы «Глория». В сезоне-2017/2018 Михаил начал выступать за ДЮБЛ БК МБА. В первенстве ДЮБЛ — 2018/2019 он стал бронзовым призёром и вошёл в символическую пятёрку «Финала восьми» как «Лучший атакующий защитник». По ходу того сезона Беленицкий попадал в заявку основной команды МБА, но так и не сыграл за неё. В 2019 году Михаил дебютировал в профессиональном баскетболе в составе «Пари НН».

Однако по-настоящему отправной точкой в карьере молодого баскетболиста стал прошлый сезон: он закрепился в основном составе нижегородцев и выиграл с командой Кубок России. Параллельно дебютировал за национальную команду. После прорывного сезона им интересовалось сразу несколько клубов Единой лиги, однако он решил остаться в Нижнем Новгороде. В нынешнем сезоне он продолжил прогрессировать, что не могло не привлечь внимание более статусных клубов. В итоге его арендовал УНИКС до конца нынешнего чемпионата. На данный момент его лучший матч в сезон был с МБА, в котором он набрал 10 очков, собрал три подбора и отдал четыре передачи.