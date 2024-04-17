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Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Уралмаш — Самара, Автодор — МБА, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 17 апреля 2024: обзор матча, где смотреть

Кто пройдёт в плей-офф? Чей сезон подойдёт к концу? Время плей-ин! Единая лига — LIVE
Андрей Антсон
Плей-ин Единой лиги — LIVE
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Четыре команды, а путёвки — две.

Сегодня, 17 апреля, будет сыграно два матча в рамках плей-ин Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 17:00 мск, заключительная — в 19:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Уралмаш» — «Самара» и «Автодор» — МБА.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Плей-ин
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Плей-ин
17 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

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