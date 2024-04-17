Кто пройдёт в плей-офф? Чей сезон подойдёт к концу? Время плей-ин! Единая лига — LIVE

Сегодня, 17 апреля, будет сыграно два матча в рамках плей-ин Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 17:00 мск, заключительная — в 19:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Уралмаш» — «Самара» и «Автодор» — МБА.

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