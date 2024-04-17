Сборная США поглумится над соперниками на Олимпиаде? Состав изобилует суперзвёздами НБА

Близится лето, а значит, уже совсем скоро стартуют Олимпийские игры в Париже. Как обычно, главным фаворитом является сборная США, которая буквально пару дней назад объявила полный состав на предстоящий турнир. В нём собраны суперзвёзды Национальной баскетбольной ассоциации. Есть ли у этого именитого состава соперники или же американцам уже можно отдавать золотые медали на Олимпиаде во Франции? Вспомним историю выступлений США на ОИ.

По сообщению The Athletic, за сборную США в Париже сыграют Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард. Список официальный, несмотря на то что на носу плей-офф, где большинство этих баскетболистов будут бороться за заветное чемпионство. Поэтому кто-то может не дай бог получить тяжёлую травму и не поехать во Францию.

Сборная США по баскетболу — 2008 год Фото: Johnny Nunez/Getty Images

Однако если появился этот список, то все игроки в нём дали добро на выступление за США. На прошлой Олимпиаде в Токио из этого состава присутствовали лишь Дюрант, Букер, Адебайо, Тейтум и Холидэй, то есть на предстоящий турнир с большой долей вероятности поедет совершенная другая банда. При этом по именам нынешний состав выглядит монструозным. За исключением нескольких игроков, которых не взяли в сборную, собраны самые сливки.

Давайте теперь углубимся в статистику выступлений США, начиная с великой «Дрим-тим» 1992 года. В том году на Олимпиаде в Барселоне сборная США завоевала золотые медали с легендарными баскетболистами в составе: Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном, Ларри Бёрдом и другими влиятельными игроками. Команда во главе с такими лидерами обыгрывала соперников из других стран со средним преимуществом в 43,8 очка — второй результат в истории сборной США на Олимпиадах. На каждых последующих Олимпийских играх показатель «плюс-минус» команды США падал, но всё равно был неприлично высок для других сборных. В 1996 году — 31,8 очка, в 2000 году — 21,6 очка.

Интересный факт о сборной США Фото: «Чемпионат»/Getty Images

После провальных ОИ 2004 года в США провели работу над ошибками и отправили в Пекин, где проходила Олимпиада 2008 года, лучший состав. Леброн Джеймс, Коби Брайант, Кармело Энтони, Крис Пол, Джейсон Кидд, Дуэйн Уэйд и другие игроки представляли свою страну и закономерно взяли реванш у Аргентины за поражение в полуфинале 2004 года, а затем в финале одолели Испанию. Средняя разница в счёте при этом составила 29,1 очка. В 2012 году Игры проходили в Лондоне, где практически тот же основной костяк добыл ещё одно золото, побеждая соперников со средним преимуществом в 32,1 очка.

Следующие две Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Токио (Япония) также прошли для США удачно — их национальная команда вновь стала первой, но с каждым годом преимущество над соперниками уменьшается: в 2016-м — 22,5 очка, а в 2020-м — 20,0 очка. Совсем скоро мы увидим, смогут ли американцы спокойно забрать главные награды, к слову, им не удавалось добиться этого лишь три раза в истории Олимпийских игр. Причём в 1980 году США бойкотировали ОИ в Москве, на которых победу одержала сборная Югославии.

Очень серьёзно подтянулась в последнее время сборная Канады, главные лица которой находятся на ведущих ролях в топовых клубах НБА. Нельзя забывать и о сильных европейских сборных — Испании, Сербии, Франции, Греции и Германии, которая стала триумфатором чемпионата мира — 2023. К тому же есть интересная сборная Австралии. Понятное дело, ни одна из команд не дотягивает до США по качеству и количеству звёздных игроков на бумаге. Однако в баскетболе побеждают не индивидуальности, а команда, так что шанс есть у каждого. Даже если против тебя играют Леброн, Карри и Дюрант в одном составе.