Швед начал играть в стиле Леброна? Подборка лучших матчей россиянина в Китае

В Единой лиге, Евролиге и НБА вовсю готовятся к плей-офф, а сезон для Алексея Шведа в Китае уже завершён. «Шаньси Лунгс» прошёл в плей-офф, но в первом же раунде уступил в серии «Чжэцзян Лайонс». Китайские болельщики негодуют из-за результатов команды и призывают уволить тренера. Но выступлением Шведа они точно могут быть довольны — 15,9 очка, 9,1 ассиста и 5,8 подбора.

Алексей являлся главным плеймейкером команды, несмотря на наличие в основе разыгрывающего Айзеи Тейлора, экс-игрока НБА. Швед преимущественно выступал на позиции лёгкого форварда. В этом амплуа россиянин не так часто играл в России и уж тем более в НБА, но в китайской лиге, где средний рост игроков куда ниже, чем в лигах Западного полушария, Алексей превратился в настоящего форварда и собирал много подборов.

Таким образом, Алексей отметился целым рядом матчей, где смог оформить трипл-дабл. Представляем вашему мнению пять лучших игр Шведа в этом сезоне.

Алексей Швед Фото: CBA

12 ноября 2023 года: 29 очков, 8 подборов и 14 передач

Начнём с того матча, благодаря которому весь Китай узнал, на что способен Швед. Уже в пятой своей игре Алексей смог оформить суперзвёздный перформанс в победной встрече с «Чжэцзян Лайонс» (110:101). Россиянин особенно порадовал своими бросковыми талантами — 7 из 10 точных трёхочковых. Во всех предыдущих встречах баскетболист попадал лишь по три дальних броска. Драма заключается в том, что именно «Лайонс» стали тем коллективом, который одолеет «Шаньси» в первом раунде плей-офф. В составе «Чжэцзян», кстати, играет третий пик драфта НБА 2015 года Джалил Окафор.

1 декабря 2023 года: 21 очко, 10 подборов и 14 передач

В матче с «Нинбо Рокетс», который завершился уверенной победой «Шаньси» со счётом 125:106, Швед оформил уже свой второй трипл-дабл в сезоне. Алексей был эффективен в своих бросках — 8 из 14 с игры, а также три из семи по трёхочковым. Именно в тот момент казалось, что «Лунгс» готовы на многое, поскольку выиграли уже шестой свой матч подряд после не очень удачного старта чемпионата. Кстати, в составе «Рокетс» выступает небезызвестный экс-игрок НБА Дэмиэн Дотсон, который играл за бывшую команду россиянина «Нью-Йорк Никс».

8 января 2024 года: 28 очков, 10 подборов и 17 передач

В матче с «Тяньцзинь» команда Алексея уступила со счётом 119:130, но в поражении ну никак не получится обвинить Шведа. Очередной трипл-дабл и сумасшедшая статистика в стиле Луки Дончича. Точность тоже на высоте: четыре из шести двухочковых, четыре из девяти трёхочковых и 8 из 10 штрафных. Но общий результат, конечно, неприятный, так как оппонент был далеко не самым сильным и в итоге не вышел в плей-офф турнира.

Алексей Швед Фото: CBA

29 февраля 2024 года: 23 очка, 13 подборов и 14 передач

О Шведе в феврале было мало слышно, поскольку китайский чемпионат был на месячной паузе. Но в первом же матче после перерыва Алексей прогремел по полной — шестой трипл-дабл сезона в победной игре с «Цзянсу Дрэгонс» (107:86). Россиянину удалось попасть больше трёхочковых (5 из 8), чем двухочковых (3 из 5). Он знает, что такое современный баскетбол!

16 марта 2024 года: 29 очков, 10 подборов и 16 передач

«Шаньси Лунгс» разгромил «Нанкин» со счётом 135:107, а главным героем встречи стал Алексей! Очередной трипл-дабл и далеко не первый матч, где россиянин практически добрался до 30 очков. Этот статистический показатель покорился Шведу только один раз в сезоне, но с таким количеством ассистов такие цифры — великолепны.

Алексей Швед Фото: CBA

Таким образом, «Шаньси» занял 12-е место из 20 по итогам регулярного сезона китайского чемпионата. Именно это место являлось последним, которое давало путёвку в плей-офф. «Лунгс» одержали 27 побед и потерпели 25 поражений.

В серии первого раунда с Чжэцзян Лайонс» Швед и компания смогли свести серию до решающего матча, но не прошли дальше. Важнейшим фактором являлось то, что Алексей получил травму в самый ответственный момент и сыграл в последней встрече сезона лишь пять минут. Остаётся только гадать, на что были способны «Лунгс», будь россиянин здоров.

В любом случае в индивидуальном плане Швед провёл отличный сезон, показав, что он всё ещё является элитным игроком по европейским и мировым стандартам. Алексей, а может, обратно? А напоследок предлагаю насладиться лучшими моментами Алексея в нынешнем сезоне.

Видео можно посмотреть на канале TOP BASKETBALL HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат CBA.