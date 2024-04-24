Важные матчи для «Уралмаша» и «Енисея», чтобы зацепиться в своих сериях.

Москва и Питер — на связи! «Зенит» и ЦСКА продолжат выигрывать? Плей-офф Единой лиги. LIVE

Сегодня, 24 апреля, будет сыграно два матча в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 18:30 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Зенит» — «Уралмаш» и ЦСКА — «Енисей».

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