Москва и Питер — на связи! «Зенит» и ЦСКА продолжат выигрывать? Плей-офф Единой лиги. LIVE
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Важные матчи для «Уралмаша» и «Енисея», чтобы зацепиться в своих сериях.
Сегодня, 24 апреля, будет сыграно два матча в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 18:30 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Зенит» — «Уралмаш» и ЦСКА — «Енисей».
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2024, среда. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Енисей
Красноярский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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