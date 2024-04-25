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Локомотив-Кубань — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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УНИКС — Самара, Локомотив — Парма, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 25 апреля 2024: обзор матча, где смотреть

Плей-офф ЕЛ продолжается! УНИКС примет «Самару», а «Локо» встретится с «Пармой» — LIVE
Андрей Антсон
Плей-офф ЕЛ продолжается! LIVE
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Казанцы и краснодарцы ведут в своих сериях со счётом 1-0.

Сегодня, 25 апреля, будет сыграно два матча в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 19:00 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч УНИКС — «Самара» и «Локомотив-Кубань» — «Парма».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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