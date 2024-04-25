Казанцы и краснодарцы ведут в своих сериях со счётом 1-0.

Плей-офф ЕЛ продолжается! УНИКС примет «Самару», а «Локо» встретится с «Пармой» — LIVE

Сегодня, 25 апреля, будет сыграно два матча в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 19:00 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч УНИКС — «Самара» и «Локомотив-Кубань» — «Парма».

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