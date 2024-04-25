«Майами» без главного лидера ставит рекорды, выигрывает у фаворита и в целом удивляет

Сегодня, 25 апреля, мы вновь продолжили наблюдать за первым раундом плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Конечно, было всего два матча, но как минимум интрига сохранялась в серии «Бостон Селтикс» — «Майами Хит», где флоридцы могли бы подтвердить статус команды, которую нельзя всухую обыграть в серии. Ещё интереснее было взглянуть на молодой коллектив «Оклахома-Сити Тандер».

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит»

Эрик Споэльстра — умнейший человек. Казалось бы, в лиге должны привыкнуть к тому, что, даже несмотря на отсутствие главного лидера в лице Джимми Батлера, «Майами» всё равно даст бой. Если нужно — победят. Так и произошло во втором матче этой прелестной серии. «Хит» на «Ти-Ди Гарден» в последних семи матчах выиграли уже пятый раз!

Батлер хоть и отсутствует, но своё влияние как-никак оказал. Лёгкий форвард написал Тайлеру Хирроу следующее: «Перед серией он написал мне, чтобы я взял команду и возглавил этих ребят. Все пришли играть. Потерпели неприятное поражение в первом матче — последовала моментальная реакция». И сегодня Хирроу набрал больше всех очков в своей команде — 24.

Тайлер Хирроу (слева) и Джейсон Тейтум (справа) Фото: Winslow Townson/Getty Images

Более того, флоридцы обновили клубный рекорд по реализованным трёхочковым броскам в игре плей-офф — 23. А ещё сразу три баскетболиста «Майами» отметились 20+ набранными очками. Помимо Тайлера, это сделали лёгкий форвард Калеб Мартин (21) и центровой Бэм Адебайо (21). Вторая половина определила многое: если в первой 12-минутке «Селтикс» выиграли со счётом 61:58, то затем «Хит» выдали 53:40.

Самым результативным у «Селтикс» стал Джейлен Браун с 33 очками. Джейсон Тейтум набрал 28 очков, но в заключительной четверти от него помощь не ощущалась — четыре очка при 1 из 3 с игры. Кристапс Порзингис вообще попал с игры лишь один раз из девяти попыток. Всё-таки «кельтам» нужно было проигрывать последние 15 игр регулярки, чтобы не выйти на Эрика Споэльстру — позволим себе пошутить.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

Начало для молодых ребят будет сложным, но если выиграть в первой игре, то дальше будет намного легче — именно такими соображениями руководствовались игроки «Оклахомы» во втором матче серии с «Нью-Орлеаном». Новичок Чет Холмгрен за первую четверть набрал 15 очков — столько же у него суммарно очков было в первой встрече. По итогам Холмгрен стал первым новичком в истории клуба с 25+ очками и 5+ подборами в матче плей-офф.

Было заметно, как травмированный Зайон Уильямсон сидел на скамейке и был максимально грустным и угрюмым. Тяжело наблюдать за тем, как твою команду выносят, а ты никак не можешь повлиять. Да, хоть «Нью-Орлеан» и потерпел крах, но это команда, которая может играть намного лучше, чем можно было бы предположить по сегодняшнему выступлению. В целом «Пеликанс» не были похожи на организованную баскетбольную команду.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем временем Шей Гилджес-Александр, Чет Холмгрен и Джейлен Уильямс стали самым молодым трио в истории плей-офф, где каждый набрал за игру как минимум 20 очков и имел показатель «плюс-минус» «+20» и лучше. Если прямо совсем уж извращаться, Холмгрен также стал первым новичком в истории постсезонов НБА с 25+ очками за игру при показателе «плюс-минус» «+25». Смогут ли «Пеликанс» дать бой на своей площадке? Узнаем вечером 27-го числа.