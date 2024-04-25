Удар болельщика, агрессия и громкие скандалы. Братья Йокича портят репутацию чемпиона НБА

Самая важная стадия сезона Национальной баскетбольной ассоциации — плей-офф — уже идёт полным ходом, а страсти на паркетах и вне их продолжают кипеть нешуточные. Действующий чемпион НБА «Денвер Наггетс» в первом раунде борется за проход в следующую стадию с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Самородки» во главе с Николой Йокичем героически забрали второй матч серии благодаря броску на победу разыгрывающего Джамала Маррея. Однако по завершении игры всплыла неприятная история, связанная с братьями Йокича.

Во-первых, у Николы два брата — Страхиня и Неманья. Огромные сербские мужики и ранее были известны своими выходками на матчах НБА. Прежде всего на ум приходит история из 2021 года, когда во время встречи «Денвера» с «Финиксом» они чуть не выбежали на паркет из-за того, что Девин Букер вступил в словесную перепалку с Йокичем и немного оттолкнул серба. Братьям Джокера это не понравилось, и их остановила лишь охрана, не дав им выбежать на паркет.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube.

Также в карьере Николы был инцидент с Маркифом Моррисом, который ударил серба локтём по ребрам. Джокер не стерпел такого поведения соперника и принял ответные меры, толкнув Морриса, когда тот повернулся спиной. Моментально ситуация на паркете обострилась, братья вновь были готовы при необходимости вступиться за «младшего», но ограничились лишь выкриками с трибун. Затем, правда, в социальных сетях угрожали братьям Моррисам возмездием.

Видео можно посмотреть на канале MLG Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Так что же произошло в матче с «Лейкерс»? По завершении второй игры серии появилось видео, на котором Страхиня ударил по лицу болельщика. Неманья тут же подошёл к брату на случай начала драки, однако зритель выдержал сильный удар по голове и просто двинулся в сторону выхода. На видео присутствует жена Николы Наталья с дочкой, которая попыталась что-то сказать Страхине и Неманье, но, поняв, что это бесполезно, развернулась и с расстроенным видом ушла подальше от них.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

В социальных сетях появилась информация, что пострадавшим от рук одного из братьев был болельщик «Лейкерс», просто поддерживавший свою команду после такого тяжёлого поражения. Но, видимо, братьям Йокича действия данного господина не совсем понравились… Теперь НБА проводит официальное расследование этого инцидента. Любому другому болельщику лига моментально выписала бы пожизненный бан на посещение матчей, но тут уже в дело вступает тот факт, что они братья Йокича.

Интересно, чем всё это закончится. Такое поведение и вседозволенность не красят ни одного человека. При этом братья Йокича всё больше приковывают к себе внимание именно с негативной точки зрения, что может отразиться и на репутации Николы, который после довольно бурного на такие события 2021 года, ведёт себя примерно.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Если же говорить непосредственно о баскетбольной составляющей, то «Денвер» не проигрывает «Лейкерс» на протяжении 10 последних матчей! Серия между этими командами продолжает привлекать внимание болельщиков как яркими моментами на паркете, так и не очень приятными эпизодами за его пределами. Но такова жизнь.

Лишь бы действия братьев Йокича никак не повлияли на Николу в предстоящих матчах серии. Джокер умеет концентрироваться на баскетболе, как никто другой, но всё же жизнь иногда вносит свои коррективы. Надеемся, что центровой «Денвера» продолжит отлично выступать, что подарит нам массу положительных эмоций от серии.