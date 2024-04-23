НБА дарит красивые истории! «Денвер» убивает «Лейкерс», «Нью-Йорк» чудом выгрызает победу

Сегодня, 23 апреля, прошло три матча в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Кливленд Кавальерс» на свой площадке принял «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» повторно встретился на своём паркете с «Филадельфией Сиксерс», тем временем «Лос-Анджелес Лейкерс» попытался взять реванш после первого поражения у «Денвер Наггетс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кратким содержанием каждого из сегодняшних игр.

«Кливленд «Кавальерс» — «Орландо Мэджик»

Игроки «Кливленда» не прочувствовали сопротивления от «Орландо» в первом матче, аналогичная картина наблюдалась и во втором. Уже к большому перерыву подопечные Джей Би Бикерстаффа лидировали с комфортным счётом 58:44, а атакующий защитник и лидер хозяев Донован Митчелл имел в своём активе 19 очков, семь подборов и три результативные передачи с реализацией 50% своих бросков. По итогам у Митчелла в протоколе 23 очка — лучший показатель в команде и матче.

Из интересного — защитник «Мэджик» Джейлен Саггс в первой половине получил неприятную травму колена. Ему потребовалась помощь партнёров по команде, чтобы удалиться в раздевалку. Во второй половине баскетболист всё же смог поиграть, значит, не всё так плохо, как выглядело на первый взгляд. Форвард флоридцев Франц Вагнер досрочно завершил игру на последних минутах, чем была очень довольна местная публика, сопровождая немца аплодисментами.

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс»

Очередная встреча на «Мэдисон Сквер Гарден», где болельщики как никогда любят оскорблять лучшего игрока выездной команды. Так произошло, например, с центровым Джоэлом Эмбиидом, в адрес которого скандировались ругательства, когда тот исполнял штрафные броски. Это не помешало «Филадельфии» выигрывать с небольшим отрывом к большому перерыву — 53:49. Самыми результативными стали Тайриз Макси (20) и Джош Харт (19).

Во второй половине «Сиксерс» в некотором моменте вели с 10-очковой разницей, но вот самое интересное и сочное произошло на последних минутах. Точнее, последняя минута и 10 секунд, когда разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси сделал счёт 100:96 в пользу своей команды после трёхочкового попадания. Затем дважды на линию штрафных вышел Кайл Лоури, но смазал один раз, что привело к пятиочковой разнице. Возможно, именно этот промах Лоури будет акцентом всеобщего внимания.

Хорошо, Лоури промахнулся, нужно же чем-то ответить? «Нью-Йорк» решил удивить нас сразу двумя трёхочковыми попаданиями кряду! Сначала Джейлен Брансон с упорным сопротивлением Макси реализовал «трёшку», затем Донте Дивинченцо отличился после потери хозяев и своей же неудачной попытки из-за дуги. На табло цифры мгновенно конвертировались с 96:101 в 102:101! В ответном владении центровой Айзея Хартенштайн не позволил Макси набрать очки после прохода, а дальше дело за малым — штрафные броски «Никс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джоэл Эмбиид в послематчевом интервью заявил, что «Филадельфия» должна была вести в серии со счётом 2-0: «Мы должны были сделать 2-0. Мы хороши. Мы собираемся выиграть эту серию. Мы лучшая команда и мы будем продолжать бороться». Сам будущий член сборной США по баскетболу в середине второй четверти заработал максимально нелепый технический фол. Клуб из Пенсильвании планирует подать жалобу в лигу по поводу судейства первых двух игр серии.

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Как защищаться против Йокича? Это полное безобразие — я не знаю, что делать. Тебе просто нужно выйти на площадку, постараться быть максимально дисциплинированным, агрессивным и последовательным», — так высказался главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм перед предстоящим матчем. Да, Йокич, к сожалению для Хэма, сразу же оформил дабл-дабл за первую четверть — 10 очков и 10 подборов при 3 из 4 с игры, но «озёрники» при этом взяли первую 12-минутку — 28:24.

Сценарий до чёртиков напоминал первую игру, так как «Лейкерс» после первой половины продолжали удерживать счёт в свою пользу — 59:44. Правда, в сегодняшнем случае чуть иная ситуация — разница была не три очка, как в прошлый раз, а целых 15! Именно тренерские указания и их исполнения определят следующее: сделает ли камбэк «Денвер», или же гости просто начнут наращивать своё преимущество и в итоге сравняют счёт в серии.

Произошло ни то, ни другое. Частично — и вот почему. Гости нарастили преимущество до 20 очков, но хозяева мало того, что сумели сравнять счёт, когда Майкл Портер попал «трёшку» за минуту и 15 секунд до конца — 95:95 — так ещё одержать победу благодаря попаданию под сирену разыгрывающего Джамала Маррея! Теперь он точно будет героем всех возможных североамериканских новостей как минимум два дня.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А ведь до триумфа Маррея Леброн Джеймс промахнулся из-за дуги, но никто не вспомнит, как до этого он попал несколько «трёх» на восьмиочковую разницу за пять минут до конца. В общем, «Денвер» проявил максимальную волю и наглядно показал разницу между командами первого и восьмого посевов.

«Я знал, что, попади мне несколько бросков (Джамал в целом до концовки неубедительно бросал, часто промахивался. — Прим. «Чемпионата»), дальше я продолжу в том же духе и не промахнусь. Если бы не мои товарищи по команде, я, возможно, даже не смог бы сделать этот бросок», — сказал Джамал Маррей в послематчевом интервью. Счёт в серии 2-0 в пользу «Наггетс» — зацепят ли «озёрники» хотя бы одну игру?