Навалился всем весом и чуть не убил. В плей-офф НБА ещё опаснее сидеть в первых рядах

Каждый новый день дарит нам неподдельные эмоции от старта плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Все команды уже отыграли по два матча и готовятся к третьим играм. Казалось бы, в серии между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик» нет борьбы, так как подопечные Джей Би Бикерстаффа ведут со счётом 2-0. Однако страсти на площадке не утихают ни на минуту. В одном игровом моменте пострадал даже болельщик, который сидел на первом ряду. Что же произошло и кто виноват? Ниже подробные детали инцидента.

Братья Франц и Мориц Вагнеры выступают за «Орландо», который впервые за долгое время пробился в плей-офф НБА. Франц играет более значимую роль в команде, а вот Мориц в коллективе отвечает за защиту и поддержание правильного настроя на игру. Под конец второго матча в одном из эпизодов Мо перехватил пас Дариуса Гарлэнда, но для того, чтобы удержать мяч в игре, немцу потребовалось немного потолкаться с оппонентом и упасть за лицевую линию. Падение получилось смачным: форвард упал всем весом на болельщика.

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При этом сам Мориц никак не пострадал и сиюминутно вскочил и продолжил игру, а вот Гарлэнд и болельщик явно были не в восторге от инцидента. Разыгрывающий долгое время сидел на паркете, видимо, ударившись головой о ноги зрителей в первом ряду. Обладатель же одного из самых дорогих билетов на арене пострадал больше всего: мужчина не мог спокойно сидеть на своём месте, крича от боли. Затем фанат «Кливленда» лёг на паркет и испытывал явно не лучшие чувства в жизни.

Судьям пришлось остановить игру, чтобы медицинские сотрудники помогли мужчине прийти в чувства. На арену даже вынесли носилки, но мужчина самостоятельно направился в подтрибунное помещение для оказания ему первой медицинской помощи. В свою очередь, болельщик показал, что болит у него прежде всего в области левой груди. То есть Вагнер всем своим весом ударил человека именно в эту область.

Нельзя не отметить, что Мориц Вагнер обладает не самой безупречной в НБА репутацией. Немец несколько раз участвовал в потасовках с соперниками и может в каком-то моменте сыграть излишне грубо. Например, возьмём столкновение с Айзеком Окоро в первом матче серии. Мо в своей излюбленной манере упал на соперника, и за Окоро было очень страшно. Хорошо, что в итоге форвард «Кливленда» практически не пострадал и покинул паркет лишь для того, чтобы прийти в себя.

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Люди платят баснословные деньги в плей-офф НБА за билеты в первом ряду, однако рискуют получить травму даже во время просмотра баскетбола. Но все любители игры с оранжевым мячом должны отдавать себе отчёт, что такое вполне может случиться, а каждое владение — важно. Особенно в плей-офф, где мотивация и эмоции находятся на пределе.