Прославленный судья Евролиги попался на «краже века». Цена карьеры — € 221

Баскетбольный сезон в большинстве лиг мира всё ближе подходит к логическому завершению. Евролига — не исключение. Команды из Европы продолжают бороться в плей-офф за выход в «Финал четырёх». Буквально вчера пришла новость, которая ошарашила многих любителей баскетбола — один из самых опытных судей Евролиги Матей Болтаузер был пойман за кражей в белградском аэропорту имени Николы Теслы. Подробнее расскажем об инциденте и о том, то ждёт рефери в дальнейшем.

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Словенский судья Болтаузер работает в Евролиге с 2003 года, являясь одним из самых квалифицированных специалистов в своём деле. Хотя к его работе иногда возникали вопросы. Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман после первого матча серии с израильским «Маккаби» из Тель-Авива в плей-офф нынешнего сезона остался недоволен работой судейской бригады во главе с Матеем. И это лишь одно из немногих упоминаний Болтаузера в негативном ключе.

Так что же натворил судья? После матча Евролиги между сербским «Партизаном» и французским «Монако» Болтаузер был пойман на воровстве в аэропорту. Случилось это 5 декабря 2023 года, но до общественности эта новость дошла лишь сейчас. Судья украл флакон духов Tom Ford стоимостью в € 221. На видео прекрасно видно, как рефери Евролиги сперва рассматривал духи, а затем попытался засунуть одни из них в карман своего пальто.

Сербское издание Republika.rs, которое предоставило видео, попыталось связаться с рефери, чтобы он прокомментировал свой поступок. «Я ничего об этом не знаю. Извините, не могу говорить», — ответил Болтаузер. В свою очередь, отмечается, что судья признал свою вину после ареста в аэропорту. Евролига начала дисциплинарную процедуру, по итогам которой решит, как поступить с вором.

Стоило ли оно того? Конечно же, нет. Судьи в Евролиге уж точно не бедствуют. Вот что говорил арбитр ФИБА и Единой лиги ВТБ Алексей Давыдов в 2020 году: «Каждый матч Евролиги стоит € 1800, в плей-офф — € 2500, в Еврокубке — € 900. И если за сезон судья зарабатывает меньше € 14 000, то разницу организатор соревнований компенсирует. Но обычно топ-судьи получают больше, как правило, € 30-40 тысяч».

Сейчас, скорее всего, ситуация с выплатами судьям ещё лучше. Ведь Давыдов говорил о периоде, когда в мире царила эпидемия коронавируса. Болтаузер таким мелким проступком может завершить карьеру в одной из лучших баскетбольных лиг мира. Надеемся, что признание вины и уплата штрафа позволят рефери продолжить дело своей жизни. Однако решать, естественно, не нам.