Клуб НБА тонко намекнул на судейскую предвзятость. Даже слил редкий документ

Скотт Фостер — привычное лицо судейского корпуса НБА. Для него это 30-й сезон в североамериканской лиге. А до сезона-2023/2024 в активе Фостера 1675 отработанных матчей только в регулярке, 241 — матчи плей-офф, где 24 из них — игры финальных серий. Скотт также за свою практику отработал два звёздных уикенда НБА. Присутствие Фостера в нынешнем плей-офф — не удивление. Всё-таки опытный специалист, к которому у многих время от времени появляются вопросы — от Криса Пола и вплоть до клуба лиги «Нью-Йорк Никс».

Перед минувшим матчем первого раунда плей-офф с «Филадельфией Сиксерс», в котором оказались сильнее подопечные Тома Тибодо, «Нью-Йорк» решил пойти по необычному пути, опубликовав на общее обозрение скаутский отчёт о работе Скотта Фостера и его коллег, которые обслуживали эту игру. Возможно, таким образом специально создавалось искусственное давление, в частности на самого Фостера, поскольку в документе отображался тот факт, что арбитр ведёт себя явно не в пользу «Никс» или, как считают там, очень предвзято. Как минимум в последних пяти годах.

Отчёт о работе судейской бригады, опубликованный «Нью-Йорком» Фото: x.com/FredKatz

И что же интересного можно заметить? Во-первых, можно отметить, что клубные скауты присвоили категорию Very High (что-то вроде «высокая частность») таким пунктам, как общее количество свистков, персональные замечания, фолы в зоне ограничения (около пяти метров от кольца), фолы в нападении и иные нарушения при владении мячом (пробежки, двойное ведение и т. д.). Более того, Фостеру присвоили 99-й процентиль по общему количеству фолов и персональным замечаниям в играх с участием «Нью-Йорка». Однако значение Low стоит в пункте Overturn Rate (отменённые решения после «челленджей»). Это, скорее, признак того, что он насвистывал вроде бы и правильно, хотя и очень часто.

За последние пять лет Скотт Фостер зафиксировал больше нарушений против «Никс» (15,6), тем временем средние показатели по лиге составляют 14,9. Например, другие судьи, упомянутые в отчёте, не были замечены в подобных расхождениях. Связаны ли подобные действия «Нью-Йорка» с тем, что недавно атакующий защитник команды Джош Харт столкнулся со спорным, как может показаться, решением Фостера ещё под конец регулярного чемпионата? Возможно. Тем не менее это сейчас не мешает «Никс» вести в серии со счётом 1-0.