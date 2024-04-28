Почему Леброн Джеймс и «Лейкерс» сегодня не вылетели из плей-офф НБА?

Леброн Джеймс: 30 очков, пять подборов и четыре передачи; Энтони Дэвис: 25 очков, 23 подбора и шесть передач; Д'Анджело Расселл: 21 очко, четыре передачи и четыре подбора; Остин Ривз: 21 очко, шесть передач и один подбор. Впечатляет статистика игроков «Лейкерс», решивших судьбу четвёртого матча серии между «озёрниками» и «Денвер Наггетс»? Очень даже.

Шансы на очередную победу? Вполне вероятно, если Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сохранят текущий уровень и у них при этом будет как минимум два помощника, которые смогут набрать по 20+ очков каждый. Или хотя бы по 10-15 очков от трёх до четырёх ребят — достаточно, чтобы как минимум навязать борьбу действующим чемпионам НБА и вести в счёте на протяжении 136 минут против 41 минуты «самородков» и 14 минут ничьей. Разница в этой игре заключалась в том, что «Лейкерс» наконец обыграли «Наггетс» на щите (46-40). В предыдущих пяти встречах была иная картина.

Сразу бросилось в глаза то, как Дарвин Хэм научился использовать слабые оборонительные стороны Джамала Маррея, стараясь наигрывать ребят против него. При этом сам Маррей за серию реализует броски процентом менее 40, а сам выбор бросков в некоторых ситуациях вызывает сомнения. Но да — в нужный момент Джамал совершил тот самый бросок через Энтони Дэвиса. Если условный Маррей проваливается (возможно, из-за травмы, о которой умалчивают?), найдётся Майкл Портер или Кентавиус Колдуэлл-Поуп, а Аарон Гордон тем временем будет отрабатывать в защите и являться вторым лучшим игроком «Наггетс» на площадке.

Что касается Николы Йокича, помимо приятных цифр, он ужасно играл в защите и не проявил никаких усилий в этом отношении. «Лейкерс» набрали 72 очка только в «краске»! Хозяева уверенно атаковали кольцо и набирали очки по своему усмотрению, не получая взамен сопротивления. Возможно, у Йокича было худшее выступление за долгое время, потому что он ничего не сделал в защите. Не будем так категоричны, так как его влияние на атаку «Денвера» неоспоримо.

В этом поражении «Наггетс» нуждались. Тревожный звонок для них, но команде Майка Мэлоуна это было нужно. Ужасные усилия. С такими усилиями победу в матче плей-офф не одержать. Будь это серия с «Миннесотой Тимбервулвз», «Оклахома-Сити Тандер» или «Даллас Маверикс», «Денверу» точно пришлось бы несладко. Если «озёрники» чудесным образом пройдут «Наггетс», это будет невероятная история. Если «Лейкерс» выиграют следующий матч, удивляться не стоит. Если серия завершится в Колорадо в пользу местных, тоже не стоит удивляться. Слишком много «если», когда наивно стараемся рассчитывать на затяжную серию. «А ведь могло быть сейчас 2-2!» — существует популярное мнение.