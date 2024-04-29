Сборище суперзвёзд в НБА потерпело крах на старте плей-офф. Винить можно всех

Ведомый Фрэнком Вогелем «Финикс Санз» прекратил выступление в плей-офф НБА после, можно сказать, титанического провала в первом раунде серии с «Миннесотой Тимбервулвз», которая аризонцами была проиграна со счётом 0-4. Предположить изначально, что звёздные игроки — Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил — проиграют серию, было реально, но чтобы провалиться вот так — очень неожиданно и неудивительно одновременно. Слишком много факторов сыграли в провале «Финикса», о чём рассказал известный журналист и инсайдер Шэмс Чарания.

Начнём, пожалуй, с Кевина Дюранта. «Согласно источникам, у Дюранта были постоянные проблемы с атакой [команды] — его слишком часто отправляли в угол. Не было конкретных планов, как лучше всего задействовать [Кевина], чтобы использовать его лучшие стороны, поскольку нападение было построено на пик-н-роллах», — написал Чарания в своём материале на The Athletic, опубликованном сразу после минувшей серии плей-офф. В общем, форварда это не устраивало. Значит ли это, что Дюрант в очередной раз попросит обменять его, или же «Санз» решатся на увольнение Вогеля? Или Дюрант и его наставник посидят и подумают над решением проблемы?

Кевину Дюранту сейчас 35 лет, а в сентябре, после Олимпиады в Париже, он отпразднует 36-летие. Форвард по итогам плей-офф стал вторым лучшим скорером «солнечных» (26,8) после Девина Букера (27,5). Контракт Дюранта действует до конца сезона-2025/2026. Перед сезоном-2026/2027 Кевину будет уже 38 лет. Не исключено вообще, что это последний контракт в карьере двукратного чемпиона лиги. Сам Кей Ди сохранял частичный оптимизм после проигранной серии: «Я не буду создавать контекст [для вас], всякий раз, когда я так делаю, это будет рассматриваться как оправдание, поэтому в следующем году я стану лучше».

Фрэнк Вогель и Брэдли Бил. Если первого перед сегодняшним матчем освистывали аризонские болельщики, то второй, мало того что сам провалил четвёртую игру, заработав шесть фолов при шести потерях и набрав девять очков, на общее обозрение дал понять, что недоволен некоторыми решениями 50-летнего специалиста.

Тем не менее о Фрэнке Чарания пишет следующее. «Игроки «Финикса» не выкупили это [когда Вогель кричал на них после проигранной встречи с «Клипперс»]. Им показалось, что это было притянуто за уши и несвойственно. На следующий день в Лос-Анджелесе прошла бросковая тренировка — подобное поведение Вогеля продолжилось, когда «Санз» снова проиграли «парусникам». Действия Вогеля заставили игроков закатить глаза. Одному игроку пришлось даже сдержаться от смеха».

В общем, судьба Фрэнка Вогеля, который становился чемпионом с «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году, точно будет решаться в предстоящее межсезонье. В таком случае парням в костюмах лучше надеяться, что на тренерском рынке появится чудотворец. Печальнее всего, что кто-то из игроков «Санз» наверняка слил эту информацию инсайдеру, что и стало достоянием общественности. У Вогеля есть свои недостатки, но что ещё ему делать, когда в его системе нет защитников?

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Что касается Брэдли Била, в следующие три сезона он заработает $ 50 млн, $ 54 млн и $ 57 млн. Бил — это самозванец, мусоривший статистику в «Вашингтон Уизардс». А ещё без его одобрения Брэдли никуда не обменяют. На самом деле «Финиксу» и не нужен был этот атакующий защитник. Эти средства могли бы пойти на удержание молодых игроков или на приобретение качественных ролевых баскетболистов. Зачем вкладываться в троих игроков, когда можно сократить их количество до двух, имея при этом различные варианты для манёвра? Вот почему тяжело быть тренером. Идея тренерства в том, что группа парней будет следовать вашему плану, а некоторые из них вас ни во что не ставят, а сами отвратительно играют.

Девин Букер. Он с высокой степенью вероятности останется в «Санз» — его не собираются обменивать. Если вспомнить прошлогоднее высказывание Букера, становится смешно: «Говорю это с максимальным уважением, но я не знаю, как другие команды будут против нас защищаться». Всё-таки не хочется, чтобы его наследие в будущем оценивалось, как «он был частью той самой худшей команды из суперзвёзд». Всё-таки ответственность в данном случае должна лежать на офисных сотрудниках, которые объединили трёх звёзд, играющих без мяча. Они рискнули, но это не оправдало ожиданий.

Кевин Дюрант (слева), Брэдли Бил (центр) и Девин Букер (справа) Фото: Christian Petersen/Getty Images

Что касается активов «Финикса» на межсезонье, руководство клуба в день драфта может обменять два выбора в первом раунде — 22-й драфт-пик этого года и от 2031-го. «Санз» также могут рассчитывать на защищённый выбор во втором раунде 2028-го от «Бостон Селтикс». Межсезонье для «солнечных» наступило раньше, чем ожидалось, и их точно ждут трудные решения. Текущий проект «Финикс Санз» может оценить как первую здоровую суперкоманду в истории НБА, которая отлетела от соперника в плей-офф со счётом 0-4, а относительно новому владельцу Мэтту Ишбии нужно более серьёзно отнестись к своей игрушке.