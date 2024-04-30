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Кевин Портер-младший скандал, Кевин Портер насилие, Кевин Портер и Кайза Гондрезик, Игрок НБА избил девушку

Должен был получить $ 82,5 млн в НБА, а теперь пашет за $ 10 тыс. в Европе
Виталий Весёлый
Экс-игрок НБА теперь пашет за $ 10 тыс. в Европе
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Кевин Портер наделал шума в «Хьюстоне», а сейчас феерит в ПАОКе. Сможет ли он вернуться в североамериканскую лигу?

Ещё в прошлом сезоне Кевин Портер-младший был вторым по результативности игроком «Хьюстон Рокетс». Атакующий защитник в среднем за матч набирал 19,2 очка, уступая только Джейлену Грину (22,1). Незадолго до начала того сезона молодой игрок подписал с командой четырёхлетний контракт, по которому должен был заработать в общей сложности $ 82,5 млн.

Перед 23-летним баскетболистом открывались невероятные перспективы. Всего в один миг они оказались фактически перечёркнуты. 11 сентября 2023-го СМИ облетела новость об аресте Кевина. Проблемы с законом у Портера-младшего были и раньше, и потому вполне резонно можно было предположить, что речь лишь об очередном незначительном правонарушении дерзкого баскетболиста. И всё же то, что предъявили игроку, не шло ни в какие сравнения с предыдущими обвинениями.

Что натворил Портер?
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Кевин был задержан на месте преступления. Сотрудники полиции отреагировали на звонок 911 ранним утром и тут же примчались в один из отелей Нью-Йорка. В номере находился Портер, а вместе с ним — его девушка — бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. И если с игроком «Хьюстона» всё было в порядке, то о Кайзе такого сказать было никак нельзя.

По прибытии офицеры обнаружили у спортсменки рваную рану на правой стороне лица. Помимо этого, Гондрезик жаловалась на боль в шее. Впоследствии было установлено, что у неё сломан один из шейных позвонков. Игроку НБА предъявили обвинение в нападении и удушении. По версии следствия, он нанёс подруге несколько ударов кулаком по лицу и держал руками за шею. Сам Портер вину не признавал и вскоре был освобождён под залог в $ 75 000. То, что произошло после, было не таким однозначным.

Кевин Портер и Кайза Гондрезик, 2023 год

Кевин Портер и Кайза Гондрезик, 2023 год

Фото: Jared Siskin/Getty Images

Всего через несколько дней после резонансного инцидента появилась новость, где говорилось, что Гондрезик призывает общественность не строить догадок относительно произошедшего, а адвокат девушки заявил, что имеющаяся информация неточна и вводит в заблуждение. Позже само следствие установило, что Кевин не ломал позвонок Кайзе. И всё же «Хьюстон» отправил 23-летнего игрока в клуб «Оклахома-Сити Тандер», который, в свою очередь, тут же отчислил его. Несмотря на заявления девушки (позже Гондрезик так и вовсе стала говорить, что Кевин её не бил), НБА и клубы лиги были неумолимы. Да и сам Портер спустя время признал вину по двум обвинениям. Тюремного наказания он избежал, но о возможности играть в НБА был вынужден забыть.

Несколько месяцев баскетболист сидел без дела, а в апреле отправился покорять Европу. Атакующий защитник подписал контракт до конца сезона с греческим клубом ПАОК. Команда не стала раскрывать детали соглашения, но, по инсайдерским данным, игрок заработает $ 10 000. Ещё недавно эти деньги для Кевина казались, скорее, символическими. Как быстро всё может измениться. Случай с Портером — тому наглядный пример. Из $ 82,5 млн после обмена в «Оклахому» Кевин получил $ 16,9 млн, гарантированные контрактом.

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Несмотря на резкое изменение обстоятельств, Портер полон решимости проявить себя на площадке. Кевин с ходу стал одним из лидеров новой команды. В первых четырёх матчах в её составе американец в среднем набирает солидные 20,8 очка, 8,3 подбора и 6,5 передачи. В недавнем матче с клубом «Марусси» защитник сделал дабл-дабл, вколотив в кольцо соперников 22 очка, к которым прибавил 12 подборов и восемь результативных передач. С помощью новобранца ПАОК пробился в плей-офф греческой лиги, где сыграет с грозным «Панатинаикосом», занявшим второе место по итогам регулярки Евролиги.

Путь к потенциальному возвращению в НБА для Кевина сопряжён с рядом трудностей, но отнюдь не закрыт. Как показывает практика, лига и её клубы могут забывать некоторые ошибки прошлого. Но лишь в том случае, если игроки того стоят. В силах самого Портера доказать, что он из таких. А если нет… Что ж, ПАОК — отличный вариант. По крайней мере, так считает сам американец. В Греции, как известно, есть всё, и сам Портер это понял: «Если меня не будет в НБА, то играть за границей где-то ещё, кроме ПАОКа, я не хочу. Они дали мне шанс, когда многие от меня отвернулись. И я благодарен им за это».

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