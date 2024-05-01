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Плей-офф НБА, 1 мая 2024 года: обзор пятого матча, как сыграли Милуоки Бакс — Индиана Пэйсерс, Бобби Портис, Миддлтон

Безучастные суперзвёзды получили последний шанс. А всё благодаря неожиданным героям
Артемий Берстенев
Безучастные суперзвёзды получили последний шанс
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Приятное продолжение серии плей-офф НБА.

Признайтесь, практически каждый из нас ожидал сегодняшнего вылета «Милуоки Бакс» из плей-офф НБА. К такому логическому выводу можно прийти в силу нескольких факторов: 1) «Индиана Пэйсерс» до сегодняшнего матча выигрывала в серии со счётом 3-1; 2) Главные лидеры «Милуоки» в лице разыгрывающего Дэмьена Лилларда и тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо отсутствовали из-за травм. На фоне ранее упомянутых факторов команда из Висконсина наверняка готовилась завершить сезон-2023/2024 (с чего бы?), но у главного тренера Дока Риверса были свои герои в пятой игре. Это Крис Миддлтон и Бобби Портис.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
115 : 92
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Портис - 29, Миддлтон - 29, Бисли - 18, Беверли - 13, Лопес - 12, Коннотон - 9, Галлинари - 4, Боучэмп - 1, Ливингстон, Грин, Адетокунбо, Джексон, Краудер
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 16, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Нембард - 12, Сиакам - 12, Несмит - 7, Шиппард - 7, Макконнелл - 6, Джексон - 4, Макдермотт - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Смит

«Индиана» хорошо держалась первую половину, уходя на большой перерыв с отставанием в пять очков, но всё пошло наперекосяк во второй 24-минутке. «Бакс» в первой половине реализовали 44,2% бросков, то после отдыха у них просто полетело — 61%! Нельзя не отметить игру в обороне хозяев, и в целом «олени» провели выдающийся матч. Забавно то, как Док Риверс с обычными ролевыми баскетболистами превращается в элитного тренера, когда же в его распоряжении суперзвёздные игроки, Риверс — тренер уровня Лиги развития НБА.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Крис Миддлтон и Бобби Портис набрали больше всех очков у «Милуоки» — по 29 каждый. Тем временем атакующий защитник Малик Бизли добавил 18 очков. Особенно следует выделить разыгрывающего-ветерана Патрика Беверли, который за 36 минут на площадке набрал 13 очков и отдал 12 результативных передач. Более того, Беверли выдал пятый лучший показатель «плюс-минус» в истории клуба в плей-офф — «+36». Каждый представитель стартовой пятёрки «Бакс» набрал как минимум 12 очков, чего не скажешь о помощи со стороны запасных — всего лишь 14 очков от пяти игроков.

Крис Миддлтон Подробнее
Бобби Портис Подробнее

Док Риверс после встречи выступил на пресс-конференции и оценил вероятность участия Лилларда и Адетокунбо в шестой встрече: «Они очень и очень близки к тому, чтобы вернуться в строй». Отдельно Риверс отметил вклад Миддлтона в общий успех команды. Шестой матч пройдёт в ночь со 2 на 3 мая, и в интересах же «Индианы» на своей площадке закрывать серию, поскольку «Пэйсерс» на своей площадке очень сильны. В противном случае Док Риверс станет известен не только как специалист, сливающий в течение карьеры серии с 3-1, но и их выигрывающий с 1-3.

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