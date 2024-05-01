Безучастные суперзвёзды получили последний шанс. А всё благодаря неожиданным героям

Признайтесь, практически каждый из нас ожидал сегодняшнего вылета «Милуоки Бакс» из плей-офф НБА. К такому логическому выводу можно прийти в силу нескольких факторов: 1) «Индиана Пэйсерс» до сегодняшнего матча выигрывала в серии со счётом 3-1; 2) Главные лидеры «Милуоки» в лице разыгрывающего Дэмьена Лилларда и тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо отсутствовали из-за травм. На фоне ранее упомянутых факторов команда из Висконсина наверняка готовилась завершить сезон-2023/2024 (с чего бы?), но у главного тренера Дока Риверса были свои герои в пятой игре. Это Крис Миддлтон и Бобби Портис.

«Индиана» хорошо держалась первую половину, уходя на большой перерыв с отставанием в пять очков, но всё пошло наперекосяк во второй 24-минутке. «Бакс» в первой половине реализовали 44,2% бросков, то после отдыха у них просто полетело — 61%! Нельзя не отметить игру в обороне хозяев, и в целом «олени» провели выдающийся матч. Забавно то, как Док Риверс с обычными ролевыми баскетболистами превращается в элитного тренера, когда же в его распоряжении суперзвёздные игроки, Риверс — тренер уровня Лиги развития НБА.

Крис Миддлтон и Бобби Портис набрали больше всех очков у «Милуоки» — по 29 каждый. Тем временем атакующий защитник Малик Бизли добавил 18 очков. Особенно следует выделить разыгрывающего-ветерана Патрика Беверли, который за 36 минут на площадке набрал 13 очков и отдал 12 результативных передач. Более того, Беверли выдал пятый лучший показатель «плюс-минус» в истории клуба в плей-офф — «+36». Каждый представитель стартовой пятёрки «Бакс» набрал как минимум 12 очков, чего не скажешь о помощи со стороны запасных — всего лишь 14 очков от пяти игроков.

Док Риверс после встречи выступил на пресс-конференции и оценил вероятность участия Лилларда и Адетокунбо в шестой встрече: «Они очень и очень близки к тому, чтобы вернуться в строй». Отдельно Риверс отметил вклад Миддлтона в общий успех команды. Шестой матч пройдёт в ночь со 2 на 3 мая, и в интересах же «Индианы» на своей площадке закрывать серию, поскольку «Пэйсерс» на своей площадке очень сильны. В противном случае Док Риверс станет известен не только как специалист, сливающий в течение карьеры серии с 3-1, но и их выигрывающий с 1-3.