Невероятное спасение! Главный лидер «Филадельфии» провалил важный матч, но за ним подмели

Центровой «Филадельфии Сиксерс» и действующий обладатель награды MVP Джоэл Эмбиид имеет не самую красочную статистику в матчах на выбывание из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за всю свою карьеру. В таких играх у Эмбиида в среднем 21,7 очка при реализации бросков с игры 38,6%, где 25% — трёхочковые. В общем, это худший процент реализации «трёшек» для MVP и второй худший процент по реализации всех бросков в истории плей-офф и играх на выбывание.

Сегодня Эмбиид хоть и оформил трипл-дабл из 19 очков, 16 подборов и 10 результативных передач, но член олимпийской сборной США по баскетболу реализовал семь бросков с игры из 19 попыток, имея при этом девять потерь за 48 минут встречи! Более того, Джоэл непривычно для многих вышел на линию штрафных всего шесть раз. Это именно тот случай, когда статистика не говорит о реальном влиянии на свою команду, но в нужный момент баскетболист отлично сработал в защите. Отстанем, пожалуй, от центрового и обратимся лучше к Тайризу Макси — 188-сантиметровому разыгрывающему «Филадельфии», который стал главным героем матча.

Да, Макси выдал невероятные 46 очков, девять передач и пять подборов с солидной реализацией бросков — 17 из 30. Но что самое важное — так это его влияние в заключительную минуту основного времени игры. 28 секунд до конца, «Сиксерс» уступают в гостях со счётом 90:96. Казалось бы, матч проигран, а «Нью-Йорк Никс» вот-вот пройдёт в следующую стадию постсезона. Однако нет. Тайриз забивает «трёшку» с нарушением правил, сокращая отставание до двух очков. А затем произошло следующее.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Атакующий защитник «Никс» Джош Харт с линии штрафных смазал один бросок из двух — это идеальный шанс для гостей сравнять счёт как минимум. Чем любезно и воспользовался Макси. Ник Нёрс поверил в свою команду и не стал брать тайм-аут. В ответном владении защитник Джейлен Брансон решил, что он Джамал Маррей, но вместо Энтони Дэвиса выступил Николя Батюм, который в нужный момент сыграл идеально в обороне, переведя окончательно матч в дополнительное время! В овертайме «Филадельфия» переиграла хозяев со счётом 15:9, а сам Макси за эти пять минут отметился пятью очками, Эмбиид и Убре четырьмя, Тобиас Харрис — двумя.

Счёт в серии 3-2 — пока что в пользу «Нью-Йорка». Следующий матч состоится в ночь с 2 на 3 мая в Пенсильвании. Ещё из интересного: главный тренер «Филадельфии» Ник Нёрс во время встречи повредил палец — да так, что он теперь не может рисовать комбинации. Получается, Нёрс стал вторым тренером за текущий плей-офф, получившим повреждение. Правда, его коллеге из «Миннесоты Тимбервулвз» досталось куда серьёзнее — Крису Финчу предстоит операция по поводу разрыва сухожилия надколенника, его присутствие во время серии с «Денвером» в рамках второго раунда находится под вопросом.