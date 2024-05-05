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Евролига, скандал в матче плей-офф: конфликт Фенербахче и Монако во время четвёртого матча серии, что произошло, штраф

Фанаты вышли из себя, гнев Майка Джеймса и штраф. В плей-офф Евролиги устроили «шоу»
Никита Бирюков
В плей-офф Евролиги устроили «шоу»
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Зрители матча «Монако» и «Фенербахче» явно не ожидали такой концовки.

В плей-офф Евролиги три серии дошли до финального пятого матча. Каждый из шести клубов желает присоединиться к мадридскому «Реалу» в числе команд, которые пройдут в «Финал четырёх». Противостояние французского «Монако» и турецкого «Фенербахче» вышло за рамки игры в баскетбол. Турецкие болельщики всегда рьяно поддерживают свои команды во всех видах спорта и не терпят издевательств над своими кумирами. Концовка пятого матча вышла из-под контроля. Что творилось на паркете и какие санкции вынесла Евролига в дальнейшем? Много интересного впереди.

«Фенербахче» в четвёртой игре серии выступал на домашнем паркете и мог решить все вопросы по выходу в «Финал четырёх», так как вёл со счётом 2-1. Однако самоотдача и упорная игра «Монако» не позволила «канарейкам» одержать победу в матче. Монегаски выиграли со счётом 65:62 и сравняли результат в серии — 2-2. Форвард гостей Джарон Блоссомгейм сразу по окончании встречи вприпрыжку отправился к фанатам «Фенербахче». Естественно, такое поведение баскетболиста вызвало бурю негодования со стороны болельщиков на первых рядах, которые тут же выбежали на паркет.

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
03 мая 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
62 : 65
Монако
Монако, Монако
Фенербахче: Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс

Ситуация на площадке накалилась. Блоссомгейм показал жест «закройте свой рот» в адрес фанатов, которые после этого кинули в баскетболиста мяч. Вокруг инцидента моментально появились охрана, персонал команд и даже маскот «Фенера». Главный тренер «Монако» Саша Обрадович всеми силами показывал своим подопечным, что нужно удалиться в раздевалку. Однако потребовалось немного больше времени, чтобы урегулировать конфликт и оттащить Блоссомгейма от разъярённых фанатов.

В тот момент, когда игроки «Монако» удалялись в подтрибунное помещение, болельщики хозяев на трибунах закидывали баскетболистов гостевой команды всем, что только в руках было. При этом в адрес монегасков кричали явно не восторженные слова. «Я хотел бы извиниться за последний инцидент от лица «Фенербахче». Это не наш облик, и это неприемлемо. Мы пытаемся здесь что-то построить, и у нас не будет культуры оправданий и обвинений внешних факторов. Мы должны взять на себя ответственность за сегодняшний день», — сказал после матча главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс.

Видео можно посмотреть на канале SporunSesi в YouTube.

Примечательно то, что сперва на видео видно, как лидер «Монако» Майк Джеймс жестами показывал своим игрокам, что нужно удалиться в раздевалку сразу же после финальной сирены, но затем разыгрывающего, видимо, что-то задело, так как на кадрах он предстал разгневанным. Майка пытались сдержать его товарищи по команде и центровой Мам Джайте, который буквально обнял американца, чтобы успокоить его.

Саша Обрадович
Саша Обрадович
главный тренер «Монако»

«Независимо от того, выиграли ли мы игру, нам следовало вернуться в нашу раздевалку. Кто-то может что-то бросить, но ты должен дистанцироваться. Уходи, и тебя это не волнует. Могу сказать, что в прошлом, я был тем, кто первым ввязался бы в драку (улыбаясь). Но теперь я умнее, поэтому говорю: «Уходи». Просто чтобы не иметь прошлогоднего опыта, который был у «Партизан», в инциденте Пантера с Льюлем».

После всех этих событий СМИ не могли не спросить одного из зачинщиков конфликта Блоссомгейма по поводу того, что на самом деле произошло. «Я видел, как некоторые фанаты говорили что-то Альфе [Диалло] за 14 секунд до конца встречи. Он просто стоял там, улыбаясь и, я думаю, немного их подстрекал. В него бросили бумажку или что-то в этом роде. Я говорю: «Ладно, увидимся где-то через 14 секунд». Игра закончилась, и, знаете, я пошел обниматься с Альфой, и им это явно не понравилось».

Евролига не могла обойти данный инцидент стороной и обязала «Фенербахче» выплатить штраф в размере € 30 тыс., а также не забыли о Блоссомгейме, который получил предупреждение от Евролиги в связи с отсутствием уважения к зрителям в гостевой встрече. Правда, до сих пор остаётся непонятным, что значит формулировка «предупреждение» из официального документа Евролиги, но да ладно.

Решающая пятая игра серии пройдёт в Монако. У подопечных Обрадовича будет шанс расквитаться с «Фенербахче» на домашнем паркете и, может быть, немного отомстить за поведение турецких болельщиков.

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