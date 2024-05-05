Фанаты вышли из себя, гнев Майка Джеймса и штраф. В плей-офф Евролиги устроили «шоу»

В плей-офф Евролиги три серии дошли до финального пятого матча. Каждый из шести клубов желает присоединиться к мадридскому «Реалу» в числе команд, которые пройдут в «Финал четырёх». Противостояние французского «Монако» и турецкого «Фенербахче» вышло за рамки игры в баскетбол. Турецкие болельщики всегда рьяно поддерживают свои команды во всех видах спорта и не терпят издевательств над своими кумирами. Концовка пятого матча вышла из-под контроля. Что творилось на паркете и какие санкции вынесла Евролига в дальнейшем? Много интересного впереди.

«Фенербахче» в четвёртой игре серии выступал на домашнем паркете и мог решить все вопросы по выходу в «Финал четырёх», так как вёл со счётом 2-1. Однако самоотдача и упорная игра «Монако» не позволила «канарейкам» одержать победу в матче. Монегаски выиграли со счётом 65:62 и сравняли результат в серии — 2-2. Форвард гостей Джарон Блоссомгейм сразу по окончании встречи вприпрыжку отправился к фанатам «Фенербахче». Естественно, такое поведение баскетболиста вызвало бурю негодования со стороны болельщиков на первых рядах, которые тут же выбежали на паркет.

Ситуация на площадке накалилась. Блоссомгейм показал жест «закройте свой рот» в адрес фанатов, которые после этого кинули в баскетболиста мяч. Вокруг инцидента моментально появились охрана, персонал команд и даже маскот «Фенера». Главный тренер «Монако» Саша Обрадович всеми силами показывал своим подопечным, что нужно удалиться в раздевалку. Однако потребовалось немного больше времени, чтобы урегулировать конфликт и оттащить Блоссомгейма от разъярённых фанатов.

В тот момент, когда игроки «Монако» удалялись в подтрибунное помещение, болельщики хозяев на трибунах закидывали баскетболистов гостевой команды всем, что только в руках было. При этом в адрес монегасков кричали явно не восторженные слова. «Я хотел бы извиниться за последний инцидент от лица «Фенербахче». Это не наш облик, и это неприемлемо. Мы пытаемся здесь что-то построить, и у нас не будет культуры оправданий и обвинений внешних факторов. Мы должны взять на себя ответственность за сегодняшний день», — сказал после матча главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс.

Видео можно посмотреть на канале SporunSesi в YouTube.

Примечательно то, что сперва на видео видно, как лидер «Монако» Майк Джеймс жестами показывал своим игрокам, что нужно удалиться в раздевалку сразу же после финальной сирены, но затем разыгрывающего, видимо, что-то задело, так как на кадрах он предстал разгневанным. Майка пытались сдержать его товарищи по команде и центровой Мам Джайте, который буквально обнял американца, чтобы успокоить его.

Саша Обрадович главный тренер «Монако» «Независимо от того, выиграли ли мы игру, нам следовало вернуться в нашу раздевалку. Кто-то может что-то бросить, но ты должен дистанцироваться. Уходи, и тебя это не волнует. Могу сказать, что в прошлом, я был тем, кто первым ввязался бы в драку (улыбаясь). Но теперь я умнее, поэтому говорю: «Уходи». Просто чтобы не иметь прошлогоднего опыта, который был у «Партизан», в инциденте Пантера с Льюлем».

После всех этих событий СМИ не могли не спросить одного из зачинщиков конфликта Блоссомгейма по поводу того, что на самом деле произошло. «Я видел, как некоторые фанаты говорили что-то Альфе [Диалло] за 14 секунд до конца встречи. Он просто стоял там, улыбаясь и, я думаю, немного их подстрекал. В него бросили бумажку или что-то в этом роде. Я говорю: «Ладно, увидимся где-то через 14 секунд». Игра закончилась, и, знаете, я пошел обниматься с Альфой, и им это явно не понравилось».

Евролига не могла обойти данный инцидент стороной и обязала «Фенербахче» выплатить штраф в размере € 30 тыс., а также не забыли о Блоссомгейме, который получил предупреждение от Евролиги в связи с отсутствием уважения к зрителям в гостевой встрече. Правда, до сих пор остаётся непонятным, что значит формулировка «предупреждение» из официального документа Евролиги, но да ладно.

Решающая пятая игра серии пройдёт в Монако. У подопечных Обрадовича будет шанс расквитаться с «Фенербахче» на домашнем паркете и, может быть, немного отомстить за поведение турецких болельщиков.