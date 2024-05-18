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Таунс является лучшим в «Миннесоте» по сдерживанию Йокича в очной серии

Таунс является лучшим в «Миннесоте» по сдерживанию Йокича в очной серии
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Бигмен «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс демонстрирует хорошие цифры по сдерживанию центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в очной серии второго раунда текущего плей-офф.

Серб попадает лишь 40,9% бросков с игры и 13,3% трёхочковых, когда его опекает Таунс. Эти цифры превышают значения Гобера при опеке Йокича.

В серии «Денвера» и «Миннесоты» ожидается седьмая, решающая игра за выход в финал Западной конференции. В шести матчах противостояния Таунс в среднем набирает 17,8 очка и 8,7 подбора.

Таунс играет в своём четвёртом постсезоне в карьере и впервые смог выйти в полуфинал конференции. Три предыдущих раза заканчивались на стадии первого раунда. Также в этом сезоне Карл-Энтони смог поехать на свой четвёртый Матч всех звёзд.

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