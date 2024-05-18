Барселона претендует на проведение «Финала четырёх» Евролиги 2025 года

Городской совет Барселоны официально подал заявку на проведение «Финала четырёх» Евролиги 2025 года на арене «Палау Сант Жорди». Об этом сообщает издание Basketnews.

Власти Барселоны приняли это решение после многих месяцев проработки проекта и его обсуждений. Решение ещё должно одобрить будущее правительство Каталонии.

Мероприятие планируется провести на «Палау Сант Жорди», крытой многофункциональной арене, построенной в 1990 году и реконструированной в 2014 году. Эта арена уже трижды ранее принимала «Финалы четырёх» Евролиги: в 1998, 2003 и 2011 годах. Также там прошёл Евробаскет ФИБА 1997 года (начиная с четвертьфинала. – Прим. «Чемпионата») и Кубок Испании 2012 года. Максимальная вместимость арены — 17 960 мест.

Ранее Испания пять раз принимала «Финалы четырёх» в новейшей истории Евролиги (с 2002 года).

Также сообщается, что, помимо Барселоны, на проведение мероприятия претендуют Белград (Сербия) и Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

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