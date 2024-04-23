Если бы проекта МБА не существовало, то его стоило бы придумать. Итоги сезона москвичей

В Единой лиге ВТБ стартовал плей-офф. Борьбу за титул ведут восемь команд, в то время как шесть коллективов не смогли пробиться в него и досрочно завершили сезон. Одним их таких клубов является московская МБА, которая участвовала в постсезоне в прошлом году, а в этом остановилась в шаге от попадания в него. «Чемпионат» подводит итоги сезона для столичной команды.

БК МБА Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Нынешний сезон стал для МБА всего лишь вторым в Единой лиге, однако он отличался от предыдущего в первую очередь результатами. Действующие лица как раз остались практически всё те же. В прошлом чемпионате команда Василия Карасёва с двух ног ворвалась в новый для себя турнир и сразу же зацепилась за топ-6, гарантировав себе участие в плей-офф ещё по итогам первого этапа регулярного чемпионата. В постсезоне москвичи даже одержали в гостях победу в первом матче серии с «Зенитом», однако затем уступили в трёх последующих встречах. Но, несмотря на это, дебютный сезон в Лиге ВТБ столичному клубу точно можно было занести в актив.

В межсезонье костяк команды сохранился, были точечные усиления в лице, конечно же, россиян — Владислава Трушкина, Евгения Минченко, Максима Барашкова и Глеба Шейко. МБА так и осталась единственным коллективом, в котором не присутствует ни одного легионера. Принципиальная позиция клуба — играть только российскими игроками.

Сезон начался для МБА средне — пять побед в 11 встречах. Однако затем последовали 12 поражений в 15 матчах, которые дали понять, что команда если и попадёт в этом году в плей-офф, то только через плей-ин. Трудно сказать, случился ли у МБА так называемый «синдром второго сезона» — когда команда или игрок ударно проводят дебютный сезон, но затем происходит резкий спад в следующем. Ведь в этом розыгрыше столичный клуб столкнулся сразу с целой серией травм своих игроков и далеко не на всех мог рассчитывать в различных матчах. Однако и в прошлом сезоне были травмы, правда, большинство из них пришлись на второй этап, когда команда уже гарантировала себе участие в плей-офф.

При этом в нынешнем сезоне команда также не отходила от своей философии, несмотря ни на что, и билась в каждом матче. Когда состав стал более-менее здоровым и полноценным, МБА выдала серию из 10 побед на втором этапе, а в решающем матче за выход в плей-ин обыграла прямого конкурента и соседа — «Руну».

В первом матче плей-ин МБА на выезде переиграла «Автодор», и отправилась в Самару на решающий матч с одноимённым клубом. Однако игра сложилась для москвичей не так удачно, хотя шансы на победу сохранялись практически до конца встречи. Матч начался ровно, затем МБА по ходу третьей четверти уступала 15 очков, и казалось, что на этом всё можно заканчивать. Однако подопечные Карасёва сумели отыграться, но сил на концовку уже не хватило. МБА остановилась в шаге от выхода в плей-офф в этом сезоне.

«Мы могли сегодня выиграть, вот только качество игры в концовке нас подвело. Промазали много свободных мячей и с периметра, и из-под кольца, плюс две ключевые потери — было бы, наверное, даже стыдно выигрывать с такими потерями и такими промахами», — сказал Василий Карасёв после матча.

БК МБА Фото: ПБК МБА

МБА — очень симпатичный проект, который, если бы не существовал, точно следовало бы придумать. Кто-то критикует команду за позицию по легионерам, и, может, даже это имеет место быть. Но в любом случае клуб даёт возможность российским игрокам, в том числе молодым, выступать на самом высоком уровне.

Один из лидеров команды 25-летний Даниил Касаткин подмечал, что крутость клуба и тренера Карасёва в том, что в МБА он может ошибиться три‑четыре раза, сесть на скамейку, но после этого через несколько минут вновь появиться на паркете. Количество предоставляемых шансов и тренерскую чуйку он назвал одними из главных преимуществ этой организации.

И с этим действительно трудно поспорить. У молодых игроков не так много опций, которые позволяют гарантировать игровое время. Это же касается и ветеранов, которые в МБА продлевают свою баскетбольную карьеру. Владислав Трушкин так вообще пережил вторую молодость на втором этапе регулярного чемпионата. За два сезона МБА зарекомендовала себя классным и боеспособным коллективом, у которого определённо есть будущее. Может быть, когда-то клуб перешагнëт через себя и всё же начнёт привлекать легионеров, они точно не помешают, но если даже этого не произойдёт — хуже МБА точно не станет.