18-летний испанец Изан Альманса рассказал о различиях между НБА и европейским баскетболом

19-летний испанский проспект Изан Альманса (рост 2,08 м) рассказал о своих впечатлениях от драфт-комбайна НБА и поделился своими надеждами на его исход.

«Очень клёво пройти физические тесты, а затем получить возможность поучаствовать в различных челленджах и матчах. Я считаю, это очень хорошая возможность для молодых игроков.

Было бы очень интересно попасть в НБА. Я и вся моя семья были бы очень рады этому. Я с нетерпением жду этого.

В США всё заточено под средства массовой информации, баскетбол – это скорее шоу. Болельщики ходят на матчи не столько чтобы поболеть за команду, а для развлечения», — приводит слова Альмансы издание Basketnews.

Альманса – MVP чемпионата мира U17 и Евробаскета U18. На данный момент он претендует на высокий выбор в первом раунде драфта НБА 2024 года.