Чемпион НБА рассказал об игре 15-летнего Леброна против Джордана

Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Метта Сэндифорд-Артест рассказал историю о том, как 15-летний Леброн Джеймс принял вызов и сразился один на один с Майклом Джорданом.

Сэндифорд-Артест отметил в подкасте P с Полом Джорджем, что к тому моменту у Джеймса уже была репутация будущей звезды и Джордану захотелось лично проверить его способности. Своей игрой Леброн впечатлил Джордана.

При этом Метта добавил, что, по его мнению, в той игре Джордан не сильно усердствовал в своей попытке обыграть подростка. К сожалению, смена темы беседы привела к тому, что Сандифорд-Артест так и не раскрыл окончательный счёт и победителя дуэли.

В то время, когда Джеймсу было 15 лет, Джордану было примерно 36 или 37, он уже был близок к уходу из «Чикаго Буллз».

Три года спустя Леброн Джеймс был выбран «Кливленд Кавальерс» на драфте НБА под первым номером.