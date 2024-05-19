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Дончич и Ирвинг вспомнили, как ESPN поставил отрицательную оценку обмену Кайри в «Даллас»

Дончич и Ирвинг вспомнили, как ESPN поставил отрицательную оценку обмену Кайри в «Даллас»
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Известные разыгрывающие «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг и Лука Дончич напомнили то, как спортивный портал ESPN присудил отрицательную оценку обмену Кайри в «Даллас». Об этом их спросили на сегодняшней послематчевой пресс-конференции.

Журналист. Итак, это вопрос к вам обоим, Луке и Кайри. Вы все видели сомневающихся, которые говорили, что вам не удастся работать вместе. Пару месяцев назад ESPN отрицательно отреагировал на твой переход в «Даллас», Кайри…

Лука. Отрицательно!?

Кайри. Сначала участвуешь в Матче всех звёзд, а потом становишься дерьмовым игроком (смеётся)». ⠀

Журналист. Не могли бы вы рассказать о том, каково было доказать неправоту сомневающимся?»

Лука. Не думаю, что нас это волнует. Нам нравится играть друг с другом и с этой командой. На самом деле нас не волнует, что скажут другие люди.

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