Дончич и Ирвинг вспомнили, как ESPN поставил отрицательную оценку обмену Кайри в «Даллас»

Известные разыгрывающие «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг и Лука Дончич напомнили то, как спортивный портал ESPN присудил отрицательную оценку обмену Кайри в «Даллас». Об этом их спросили на сегодняшней послематчевой пресс-конференции.

Журналист. Итак, это вопрос к вам обоим, Луке и Кайри. Вы все видели сомневающихся, которые говорили, что вам не удастся работать вместе. Пару месяцев назад ESPN отрицательно отреагировал на твой переход в «Даллас», Кайри…

Лука. Отрицательно!?

Кайри. Сначала участвуешь в Матче всех звёзд, а потом становишься дерьмовым игроком (смеётся)». ⠀

Журналист. Не могли бы вы рассказать о том, каково было доказать неправоту сомневающимся?»

Лука. Не думаю, что нас это волнует. Нам нравится играть друг с другом и с этой командой. На самом деле нас не волнует, что скажут другие люди.