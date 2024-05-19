«Даллас» победил «Оклахома-Сити» и выиграл серию плей-офф НБА, у Дончича трипл-дабл

В ночь с 18 на 19 мая мск на арене «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Хозяева паркета одержали победу со счётом 117:116 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (95:117, 119:110, 105:101, 96:100, 104:92, 117:116).

В составе «Маверикс» трипл-дабл оформил Лука Дончич, на счету которого 29 набранных очков, 10 подборов и 10 результативных передач. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити») набрал 36 очков, выполнил три подбора и восемь раз ассистировал партнёрам по команде.

В финале плей-офф Западной конференции «Даллас Маверикс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», которые при счёте 3-3 в серии проведут решающий седьмой матч в ночь с 19 на 20 мая мск.

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