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Даллас Маверикс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 19 мая 2024, счет 117:116, 1/4 финала плей-офф НБА 2023/2024

«Даллас» победил «Оклахома-Сити» и выиграл серию плей-офф НБА, у Дончича трипл-дабл
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В ночь с 18 на 19 мая мск на арене «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер».

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
117 : 116
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 22, Джонс - 22, Лайвли - 12, Гэффорд - 10, Вашингтон - 9, Грин - 6, Харди - 5, Хардуэй-младший - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Уильямс - 22, Холмгрен - 21, Дорт - 11, Джо - 11, Уильямс - 6, Уоллес - 5, Гидди - 2, Уильямс - 2, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Уиггинс, Хэйворд, Мускала

Хозяева паркета одержали победу со счётом 117:116 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (95:117, 119:110, 105:101, 96:100, 104:92, 117:116).

В составе «Маверикс» трипл-дабл оформил Лука Дончич, на счету которого 29 набранных очков, 10 подборов и 10 результативных передач. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити») набрал 36 очков, выполнил три подбора и восемь раз ассистировал партнёрам по команде.

В финале плей-офф Западной конференции «Даллас Маверикс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», которые при счёте 3-3 в серии проведут решающий седьмой матч в ночь с 19 на 20 мая мск.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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