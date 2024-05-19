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Главный тренер «Денвера» Мэлоун: надеюсь, Маррей не будет есть до завтрашнего дня

Главный тренер «Денвера» Мэлоун: надеюсь, Маррей не будет есть до завтрашнего дня
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун хочет, чтобы его разыгрывающий Джамал Маррей оставался «голодным» до начала седьмого матча с «Миннесотой Тимбервулвз». Игра состоится 20 мая и начнётся в 3:00 по московскому времени.

«Джамал выглядел очень голодным, словно не ел два дня. Надеюсь, он не будет есть до завтрашнего дня, до шести вечера, чтобы его голод остался», — приводит слова Мэлоуна портал ESPN.

Напомним, на данный момент «Наггетс» и «Тимбервулвз» провели шесть игр в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Счёт в серии 3-3.

Последняя игра между командами состоялась 17 мая. Тогда победу со счётом 115:70 одержала «Миннесота Тимбервулвз».

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Седьмые матчи — что может быть лучше? В плей-офф НБА очень привлекательные вывески. LIVE
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