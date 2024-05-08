«Локо» в упорной борьбе проиграл первый матч — вернёт ли должок в гостях у УНИКСа? LIVE

Сегодня, 8 мая, будет сыгран один матч в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС – «Локомотив-Кубань», которая начнётся в 19:00 мск.

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