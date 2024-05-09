Команда Николы Йокича проигрывает 0-2. Какие шансы у «Денвера» перевернуть ход серии?

«Денвер Наггетс» точно не позавидуешь. Действующие чемпионы НБА в серии с «Миннесотой Тимбервулвз» мало того, что проиграли на старте два матча, так произошло это перед колорадскими болельщиками. В такой ситуации нужно с холодной головой подойти к третьему и четвёртому матчам, если «Денвер» намерен уравнять баланс в серии. Проигрывать 0-2, а затем отправиться в гости — это серьёзное психологическое давление. Возможно, справившись с этой нагрузкой, действующие чемпионы доведут дело до победного.

«Самородки» — третья команда в истории плей-офф, которая, будучи чемпионами, дважды проиграла на своей площадке (0-2). С подобным сталкивался «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и Пау Газоля в 2011 году в серии с «Даллас Маверикс». Тогда «Даллас» Дирка Новицки и Джейсона Кидда по итогам взял титул, обыграв в финальной серии «Майами Хит» с новообразованным звёздным трио из Дуэйна Уэйда, Леброна Джеймса и Криса Боша.

Ещё один подобный случай произошёл 40 лет назад — в 1984 году. «Филадельфия Сиксерс», состоящая из таких членов Зала славы баскетбола, как Джулиус Ирвинг, Бобби Джонс, Мозес Мэлоун и Морис Чикс, уступала 0-2 «Нью-Джерси Нетс», который и прошёл в следующий раунд. Правда, тогда первые раунды плей-офф разыгрывались до трёх побед, а не до четырёх, как в современной вариации. Если «Денвер» сможет не только сравнять счёт в серии, но и выиграть её, ребята Майка Мэлоуна войдут в историю. И вот почему.

Серия «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В истории постсезонов НБА только пяти командам удавалось выиграть в серии, уступая по ходу 0-2. При этом встречи проиграны в родных стенах. Последний раз это удавалось «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю в серии с «Даллас Маверикс» в 2021 году, затем «Бостон Селтикс» в серии с «Чикаго Буллз» в 2017-м. И оставшиеся три случая: «Даллас Маверикс («Хьюстон Рокетс» — 2005-й), «Хьюстон Рокетс» («Финикс Санз» — 1994-й) и «Лос-Анджелес Лейкерс» («Хьюстон Рокетс» — 1969-й). Более того, в 7,3% случаев выигрывались серии при 0-2 — это 33 таких сценария с 1956 года. Это наблюдалось, например, в прошлом плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз», где «воины» взяли верх — 4-3.

Сегодня, 9 мая, сербский центровой «самородков» Никола Йокич получил третью награду MVP за последние четыре сезона. «Это путешествие, процесс и доверие к товарищам по команде, а они доверяют тебе. Это целая коллективная работа, благодаря которой я оказался в центре внимания», — скромно отреагировал ранее Йокич. «Наггетс» проведут третью игру с «Миннесотой» в субботу, 11 мая, в 4:30 мск. Четвёртый матч состоится 13 мая в 3:00 мск. Как минимум одну из интриг вам предоставили, а ваша задача — получать удовольствие от просмотра баскетбола высоких достижений.