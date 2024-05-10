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Плей-офф НБА, Оклахома-Сити Тандер — Даллас Маверикс, 10 мая 2024 года: обзор второго матча, как сыграли, Лука Дончич

У Луки Дончича появились неожиданные помощники — и это не Кайри Ирвинг
Артемий Берстенев
У Луки Дончича появились неожиданные помощники
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«Даллас» в гостях сравнял счёт в серии с молодой и дерзкой «Оклахомой»!

«Миннесота Тимбервулвз» — теперь единственная команда в нынешнем розыгрыше плей-офф без поражений. Сегодня, 10 мая, «Оклахома-Сити Тандер» потерпела первое поражение в постсезоне. До этого молодой коллектив Марка Дэйгнолта переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» во вступительном раунде (4-0), а затем одержал первую победу в серии с «Даллас Маверикс». Забрать игру на чужой площадке — дорогого стоит. И с этим прекрасно справились «Маверикс». Следующие два матча команда Джейсона Кидда проведёт на своём паркете.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
10 мая 2024, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 20, Холмгрен - 11, Уиггинс - 9, Гидди - 8, Дорт - 8, Уильямс - 8, Джо - 7, Уоллес - 6, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Даллас Маверикс: Вашингтон - 29, Дончич - 29, Хардуэй-младший - 17, Гэффорд - 13, Грин - 11, Ирвинг - 9, Джонс - 9, Лайвли - 2, Экзам, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис

В составе «бродяг» лучшим по индивидуальному выступлению стал разыгрывающий Лука Дончич, который за 41 минуту на площадке набрал 29 очков (11 из 21 с игры), 10 подборов и семь результативных передач. Нет, Дончич не солировал — у него были помощники, которые помогли с большим преимуществом взять верх над соперником. На ум сразу приходит Кайри Ирвинг. Чуть-чуть нет. Ирвинг хоть и отдал 11 передач, сам защитник отметился девятью очками (2 из 8 с игры), добавив к этому два подбора и столько же перехватов. Ирвинг компенсировал неудачную бросковую игру элитной работой в обороне, напомнив праймовую версию Гэри Пэйтона.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Неожиданно выстрелил форвард Пи Джей Вашингтон, который до этого бомбардирский максимум показывал во второй игре серии с «Лос-Анджелес Клипперс» — 18. Сегодня у него 29 очков при приемлемой реализации (11 из 18), а также 11 подборов и четыре ассиста. К слову, Вашингтон стал первым игроком после Стефена Карри в игре плей-офф с 10+ подборами и 7+ трёхочковыми. Карри делал это во время финальной серии 2022 года, в которой его «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. А ведь Пи Джей пришёл в «Даллас» перед дедлайном НБА в результате обмена из «Шарлотт Хорнетс» — в начале февраля.

Пи Джей Вашингтон Подробнее
Тим Хардуэй-младший Подробнее

Помимо Вашингтона, отличился и лёгкий форвард Тим Хардуэй-младший, со скамейки добавивший 17 очков при 6 из 10 с игры. Забавен следующий факт: для Хардуэя-младшего это четвёртая встреча в текущем постсезоне. Если в первых трёх играх он набрал восемь очков, то в четвёртой — как минимум в два раза больше! А вот Лука Дончич, например, сегодня попал пять «трёшек» — это больше, чем в предыдущих трёх матчах (4). Третья игра между техасцами и «Оклахомой» состоится завтра, 11 мая, в 22:30 мск. Для отдыха не так много времени.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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