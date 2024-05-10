У Луки Дончича появились неожиданные помощники — и это не Кайри Ирвинг

«Миннесота Тимбервулвз» — теперь единственная команда в нынешнем розыгрыше плей-офф без поражений. Сегодня, 10 мая, «Оклахома-Сити Тандер» потерпела первое поражение в постсезоне. До этого молодой коллектив Марка Дэйгнолта переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» во вступительном раунде (4-0), а затем одержал первую победу в серии с «Даллас Маверикс». Забрать игру на чужой площадке — дорогого стоит. И с этим прекрасно справились «Маверикс». Следующие два матча команда Джейсона Кидда проведёт на своём паркете.

В составе «бродяг» лучшим по индивидуальному выступлению стал разыгрывающий Лука Дончич, который за 41 минуту на площадке набрал 29 очков (11 из 21 с игры), 10 подборов и семь результативных передач. Нет, Дончич не солировал — у него были помощники, которые помогли с большим преимуществом взять верх над соперником. На ум сразу приходит Кайри Ирвинг. Чуть-чуть нет. Ирвинг хоть и отдал 11 передач, сам защитник отметился девятью очками (2 из 8 с игры), добавив к этому два подбора и столько же перехватов. Ирвинг компенсировал неудачную бросковую игру элитной работой в обороне, напомнив праймовую версию Гэри Пэйтона.

Неожиданно выстрелил форвард Пи Джей Вашингтон, который до этого бомбардирский максимум показывал во второй игре серии с «Лос-Анджелес Клипперс» — 18. Сегодня у него 29 очков при приемлемой реализации (11 из 18), а также 11 подборов и четыре ассиста. К слову, Вашингтон стал первым игроком после Стефена Карри в игре плей-офф с 10+ подборами и 7+ трёхочковыми. Карри делал это во время финальной серии 2022 года, в которой его «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. А ведь Пи Джей пришёл в «Даллас» перед дедлайном НБА в результате обмена из «Шарлотт Хорнетс» — в начале февраля.

Помимо Вашингтона, отличился и лёгкий форвард Тим Хардуэй-младший, со скамейки добавивший 17 очков при 6 из 10 с игры. Забавен следующий факт: для Хардуэя-младшего это четвёртая встреча в текущем постсезоне. Если в первых трёх играх он набрал восемь очков, то в четвёртой — как минимум в два раза больше! А вот Лука Дончич, например, сегодня попал пять «трёшек» — это больше, чем в предыдущих трёх матчах (4). Третья игра между техасцами и «Оклахомой» состоится завтра, 11 мая, в 22:30 мск. Для отдыха не так много времени.