Битва в Краснодаре! Почему матч между «Локо» и УНИКСом — одна из важнейших игр серии

11 мая в Краснодаре в рамках третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ местный «Локомотив-Кубань» примет на своём паркете казанский УНИКС. На данный момент счёт в серии равный — 1-1. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

Джейлен Барфорд (в центре) Фото: Единая лига ВТБ

Серия УНИКС — «Локомотив-Кубань» является повторением прошлогоднего финала и, безусловно, приковывала внимание к себе ещё до первого матча. Команды не подкачали и в первых двух встречах в Казани показали интересный и бескомпромиссный баскетбол.

На первый план вышла защита. Была очень жёсткая борьба под кольцами, а трёхочковые будто испарились: 22,2% из-за дуги у УНИКСа и 13% — у «Локо». Краснодарцы были в роли догоняющих на протяжении всего матча и отставали на два очка за 30 секунд до конца четвёртой четверти, однако сравнять счёт подопечным Секулича так и не удалось.

Второй матч начался по такому же сценарию: УНИКС вёл «+10» после первой четверти. К большому перерыву краснодарцы сократили отставание до двух очков, а во второй половине усилиями Карвела Андерсона, Патрика Миллера и Мориса Ндура «Локомотив» вышел вперёд и даже оформил двузначное преимущество, которого хватило до конца матча. 1-1 — и серия переезжает в Краснодар.

Лучшим игроком УНИКСа после двух матчей является MVP регулярного чемпионата Ненад Димитриевич — 28 очков + 17 передач. Исмаэль Бако за две встречи собрал 11 подборов. У «Локо» самым результативным игроком является Патрик Миллер, который за две игры набрал 31 очко, а также добавил 11 передач. Центровой краснодарцев Андрей Мартюк, в свою очередь, отметился 17 подборами.

Окаро Уайт Фото: Единая лига ВТБ

Помимо того, что между УНИКСом и «Локо» богатая история противостояний, есть ещё связь между клубами и игроками: сразу четыре баскетболиста, которые участвуют в этой серии, успели поиграть за оба коллектива. Капитан «Локо» Дмитрий Узинский выступал за казанскую команду с 2019 по 2022 года. В свою очередь, форвард краснодарцев Окаро Уайт играл за УНИКС в сезоне-2020/2021. В 2021 году Узинский и Уайт вышли с казанцами в финал Единой лиги и стали серебряными призёрами. Морис Ндур является ещё одним действующим игроком «Локомотива», который в своё время защищал цвета УНИКСа. Это было с 2017 по 2019 год. В сезоне-2018/2019 Ндур стал лучшим обороняющимся игроком Лиги в составе казанцев. В составе УНИКСа также есть игрок, которые имеет связь с «Локомотивом» — это Дмитрий Кулагин. Российский баскетболист играл за краснодарский коллектив с 2017 по 2020 год. В сезоне-2017/2018 Дмитрий стал лучшим обороняющимся игроком Лиги в составе краснодарцев.

Чего ждать от третьего матча? Такой же упорной борьбы, как и в двух предыдущих встречах. Окаро Уайт против Луи Лабери и Исмаэля Бако, Патрик Миллер против Ненада Димитриевича.

Форвард краснодарцев Морис Ндур в эксклюзивном комментарии «Чемпионату» заявил, что в третьем матче игрокам «Локо» нужно больше взаимодействовать друг с другом.

Морис Ндур форвард «Локомотива-Кубань» «Для нашей команды решающим фактором станет коммуникация. Она объединяет, делает наши связи на площадке крепче, определяет качество вовлечённости и в эпизодах, и в целом в игре. Чем лучше коммуникация, тем больше мы можем делать и индивидуально, и как команда. Так что, думаю, именно коммуникация будет иметь большое влияние на нашу игру».

Также интересно будет понаблюдать за тем, что придумают главные тренеры. Как правило, третий матч — один из самых важных в серии. Он может придать уверенности одной команде и при этом надломить другую. А это, в свою очередь, повлияет на остаток серии. По мнению экспертов, «Локомотив» подходит к предстоящей встрече фаворитом, но, очевидно, что шансы на успех практически равны. Всё решится на паркете в субботу. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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